Mikal Bridges, le puncheur

Si Chris Paul est le MVP de la nuit, Mikal Bridges aurait mérité le trophée de « Facteur X de la nuit ». Dans sa 3e année, l’ailier des Suns s’est clairement rendu indispensable, et même si ce sera trop juste pour être un postulant au trophée de Most Improved Player, il s’impose aujourd’hui comme l’un des « two-way player » les plus prometteurs à son poste. Défensivement, il était déjà très solide, mais au fil des semaines, il prend de l’assurance en attaque.

Comme cette nuit face aux Cavaliers où il va quasiment tuer le match à lui tout seul. On attaque la prolongation, et en trois minutes, il va être essentiel du 15-0 qui va plier le match. D’abord avec ce contre du Isaac Okoro qui offre derrière un panier facile à Devin Booker. Puis il enchaîne sur l’attaque suivante avec un 3-points. Derrière, il vole un ballon et s’en va marquer comme un grand. Puis rebelote, un contre sur Cedi Osman converti par Chris Paul. « On a frappé les premiers, on s’est appuyé sur cette avance, et on a fini le travail » résume Mikal Bridges.

« Ce qu’on a vu en prolongation, c’est tout lui »

Une minute plus tard, il est en bout de chaîne pour le 3-points dans le corner. Et il en remet une couche sur l’attaque suivante. Les Suns viennent donc de signer un 15-0, et Mikal Bridges a compilé 8 points, 2 contres, 1 interception et 1 contre en trois minutes !

« C’était beau, vraiment bien… » apprécie Chris Paul. « Mikal est un mec si bon. C’est vraiment un bon gars. Quand on vous demande ce qui caractérise Mikal, on ne peut que répondre que c’est un bon mec. Le voir aussi agressif dans la prolongation, avec ses contres tout en montrant ses émotions, ça nous a donné de la force car ce n’est pas sa personnalité habituelle. »

Mikal Bridges a magnifiquement noirci la feuille avec 22 points, 5 rebonds, 4 passes, 3 contres et 3 interceptions. Le tout avec un 4/6 à 3-points, et on comprend pourquoi Monty Williams l’a laissé 40 minutes sur le terrain.

« Ce qu’on a vu en prolongation, c’est tout lui » estime son coach. « L’assistant Willie Green est derrière son dos en permanence, et le jeune homme continue d’être efficace par son envergure. Il contre, il a ses mains sur le ballon, et il a cette énergie pour sprinter pour un lay-up ou se placer à 3-points. Et il met dedans, et il continue de se former… C’est pour ça qu’on estime qu’il est si précieux. »

À l’inverse de son homonyme des Hornets, Miles, Mikal ne squatte pas les Top 10 par ses dunks, et ce n’est pas le plus expressif des joueurs. Mais comme l’expliquait Chris Paul, cette nuit, il s’est lâché.