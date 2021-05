Stephen Curry freiné par une… panne de courant !

Ce n’est pas la première fois qu’une salle a des problèmes techniques, et cette nuit, le Smoothie King Center a été plongé dans le noir en plein 3e quart-temps, au moment même où Stephen Curry prenait un tir à 3-points ! À ce moment du match, les Warriors sont devant (77-71) et Stephen Curry est bouillant avec 35 points à 8/14 à 3-points.

Mais hasard ou coïncidence, le meneur des Warriors va perdre la main après cette coupure de courant, puisqu’il ne va ensuite inscrire que deux points à 1 sur 11 aux tirs, sans le moindre 3-points !

« Je n’avais jamais vu ça auparavant… Ils ont essayé de m’avoir en disant que j’avais shooté avant que les lumières ne s’éteignent » a-t-il réagi. « C’est une situation étrange car on avait trouvé un petit rythme, et j’ai l’impression qu’ensuite, c’est devenu plus compliqué en attaque. Dans l’ensemble, c’était un match difficile. »

Est-ce que cette coupure, d’une petite minute, l’a perturbé ? « C’est difficile à dire, ce n’était pas aussi long qu’au Super Bowl (ndlr : 34 minutes d’interruption en 2013). Mais c’était étrange, et c’est comme ça… »

Pour Steve Kerr, qui avait déjà vécu ce genre de situation comme joueur, la réponse est claire : « Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas que ça ait joué un rôle. »