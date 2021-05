Anderson Varejao, un ancien de la maison au service des jeunes Cavs

Anderson Varejao a eu le droit à une courte vidéo de bienvenue et aux applaudissements des quelques milliers de spectateurs de la Rocket Mortgage FieldHouse. Le Brésilien était en civil mais était bien présent sur le banc des Cavs, à l’occasion de la visite des Suns.

Comme annoncé il y a quelques jours, l’intérieur vient de signer un contrat de dix jours avec son ancienne équipe, ce qui va lui permettre d’aller jusqu’au bout de cette saison régulière.

Cette signature n’a évidemment pas un énorme intérêt sur le plan sportif. Les Cavaliers ne sont plus dans la course au « play-in » et le joueur de 38 ans, même s’il s’est maintenu en forme, n’a plus foulé un parquet dans un contexte officiel depuis la Coupe du monde 2019. Il n’a même plus évolué en NBA depuis 2017.

L’intérêt est plutôt symbolique pour lui, qui est resté 12 saisons dans l’Ohio. « Je vais profiter du moment », livre-t-il. « J’espère pouvoir faire des choses aussi folles qu’Andy (lui) avait l’habitude de faire à l’époque. Mais le principal est de revenir avec les gars et d’aider les jeunes, les aider à comprendre que rien n’est acquis. »

Le pivot va découvrir une équipe complétement transfigurée depuis son départ de Cleveland, en 2016. Seuls Kevin Love et Matthew Dellavedova sont rescapés de cette époque.

Heureux pour le titre de 2016

Son nouveau coach, J.B. Bickerstaff, voit en lui un « mentor. Quand je pense à sa façon de jouer, on parle de quelqu’un de compétitif et de désintéressé. Il a énormément d’expérience et de connaissances, il incarne ce vers quoi on tend. Il pourrait vivre n’importe où dans le monde mais il vit à Cleveland et en a fait sa maison. »

Une maison qui il a eu le sentiment de n’avoir jamais quittée, au moment se retrouver, avec une pointe d’anxiété, le centre d’entraînement de la franchise. Les souvenirs y sont nombreux. Parmi ceux-là, il y a cette drôle de saison 2015/16 pour lui, quand il avait été transféré en cours d’exercice vers les Blazers avant de signer chez les Warriors, eux-mêmes battus par les Cavs en finale NBA. Le premier titre de l’histoire de la franchise.

« Même si j’étais avec l’équipe adverse, j’étais heureux pour eux, qu’ils obtiennent la bague et puissent le célébrer parce que cette ville et les fans le méritaient. La chose la plus importante aujourd’hui est que je suis de retour avec le rouge et or. »

Crédit photo : Twitter Cavaliers