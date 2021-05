Sans LeBron James, les Lakers font tomber les Nuggets

Dans le premier quart-temps, les Lakers s’appuient sur une grosse défense, tout en alternant entre jeu rapide en transition et jeu posé sur demi-terrain, pour prendre les commandes. Côté Nuggets, Nikola Jokic et Aaron Gordon pilonnent la raquette californienne pour maintenir leur équipe à hauteur (14-14). Mais sans LeBron James ni Dennis Schröder, et malgré un bon Anthony Davis, Los Angeles souffre en attaque pour se procurer des points et paniers faciles. Avec Nikola Jokic à la baguette, c’est moins le cas de Denver, qui mène ainsi après douze minutes (24-20).

Dans le second quart-temps, si JaVale McGee se rappelle au bon souvenir de ses anciens coéquipiers en dominant Montrezl Harrell dans la peinture, Lakers et Nuggets continuent de se tenir en une possession, avec un rythme de jeu posé et lent (34-31). C’est alors qu’Anthony Davis, accompagné de Kentavious Caldwell-Pope, permet à Los Angeles de mieux terminer cette mi-temps que Denver, grâce à un 11-3, tandis que Marc Gasol est enfin réutilisé par Frank Vogel (45-42).

Marc Gasol soigne son retour dans la rotation

Au retour des vestiaires, Michael Porter Jr. se réveille au scoring et, dans son sillage, les Nuggets redémarrent par un 10-3, en profitant toujours des ballons perdus des Lakers. Dominés physiquement, ces derniers tiennent grâce à leurs réussites à 3-points et à la combattivité d’Alex Caruso (56-55). Plus agressifs que Denver, les « Purple & Gold » signent ensuite un 11-2, en allant chercher leurs points aux lancers-francs, tout en convertissant quelques 3-points bienvenus. Suffisant pour que Los Angeles vire en tête, après trois quarts-temps (70-65).

Dans le dernier acte, les Nuggets perdent d’abord un nouveau joueur sur les lignes arrières : PJ Dozier. Une blessure qui a le don de booster les Lakers qui, emmenés par les précieux et expérimentés Wes Matthews et Marc Gasol, infligent un 10-2 à leurs visiteurs. À coup de 3-points et bonnes séquences défensives, les deux vétérans réintégrés dans la rotation californienne font basculer la partie, tandis que Nikola Jokic s’accroche comme il peut dans le camp adverse (87-73).

Anthony Davis décisif dans le « money-time »

Mais dans le « money-time », Denver n’abdique pas et revient à -10 puis à une petite possession, grâce à Michael Porter Jr. et Nikola Jokic. Dans le dur offensivement et défensivement depuis la sortie de Marc Gasol, les champions en titre doivent attendre la dernière minute pour retrouver le chemin du panier, avec Anthony Davis dans la peinture. Puis sur leur dernier ballon, les Angelenos sont tout heureux de voir Talen Horton-Tucker récupérer son rebond offensif puis marquer, après un raté. Avant que, dans la foulée, Anthony Davis ne scelle le sort de cette rencontre, avec un contre sur Facundo Campazzo à 3-points (93-89) !

À l’arraché, Los Angeles met donc fin à sa série de trois défaites d’affilée, dans le sillage d’un Anthony Davis (25 points, 7 rebonds) à la hauteur de l’évènement sans LeBron James. À ses côtés, Alex Caruso (11 points), Kentavious Caldwell-Pope (11 points), Talen Horton-Tucker (10 points) et surtout Marc Gasol (10 points, 7 rebonds, avec un +/- de +17 !) se sont avérés particulièrement précieux pour triompher de Nikola Jokic (32 points, 9 rebonds, 5 passes) et Michael Porter Jr. (19 points, 6 rebonds).