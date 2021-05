Malin en défense et opportuniste, Ben Simmons avait gardé le meilleur pour la fin

Ce fut compliqué mais les Sixers ont fini par s’imposer en prolongation sur le parquet des Spurs. Un succès qui s’est dessiné sur la fin grâce à plusieurs actions décisives de Ben Simmons.

Si Joel Embiid termine meilleur marqueur de la rencontre, l’Australien a prouvé une fois qu’il pouvait peser sur un match et même être décisif sans sortir de grosses stats.

En tête de 17 points sur une première partie de rencontre maitrisée, Philadelphie a fait preuve de relâchement en privilégiant les actions individuelles et en laissant revenir une équipe des Spurs pourtant privée de trois titulaires, au point de se laisser embarquer dans une prolongation.

Si Doc Rivers s’est dit « soulagé » après cette défaillance collective, Ben Simmons endosse une partie de la responsabilité alors que ses coéquipiers et lui se sont enfermés dans des situations de un-contre-un. « C’était le cas parfois » reconnaît-il chez Yahoo! Sports. « Nous devons nous en rendre compte plus tôt et c’est à moi d’être plus attentif au fait que tous mes coéquipiers doivent être impliqués et mis dans leurs meilleures dispositions. »

Clutch des deux côtés du terrain

Auteur de la claquette décisive au buzzer des cinq minutes supplémentaires, Ben Simmons s’est parfaitement infiltré dans le dos de Keldon Johnson pour reprendre le tir manqué de Joel Embiid à mi-distance. « Je savais que Joel allait prendre un bon tir. Nous avons confiance en lui sur ce genre d’action donc j’étais juste là pour nettoyer au cas où » raconte le candidat au titre de meilleur défenseur de l’année chez Sixers Wire.

Avec ses 5 points, 6 passes, 5 rebonds et 2 interceptions, Ben Simmons n’a pas brillé par ses stats mais son apport en toute fin de match fut essentiel. Outre la claquette au buzzer, c’est lui aussi qui a provoqué deux passages en force sur Keldon Johnson. De quoi ajouter des arguments pour son dossier au titre de meilleur défenseur.

« J’ai trouvé que ces deux passages en force provoqués étaient les actions les plus importantes du match » souligne son entraineur. « L’aide sur les pénétrations adverses était un des aspects qu’on devait améliorer. Il l’a mis en pratique et il a été phénoménal. » Même refrain pour son coéquipier Seth Curry auteur de 22 points à 6/6 de loin. « Il a fait les actions décisives. Il a fait beaucoup de choses pour peser sur la rencontre. C’est bien de s’en être sorti au lieu de retourner au combat pour une deuxième prolongation. »

Effectivement, comme Seth Curry, Ben Simmons voulait en terminer au plus vite pour se préparer contre les Bulls qu’ils affrontent en back-to-back. « Je voulais juste prendre l’avion pour aller à Chicago. »