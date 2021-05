Au buzzer, Ben Simmons sauve les Sixers face aux Spurs

La défaite des Nets face aux Bucks en milieu d’après-midi est une bonne nouvelle pour les Sixers puisqu’en cas de victoire à San Antonio, les hommes de Doc Rivers reprendront les commandes de la conférence Est. Sans surprise, ils s’efforcent de donner les ballons à Joel Embiid poste bas, et la star des Sixers fait le job avec 13 des 18 premiers points de son équipe. Dunk, post-up ou tirs à mi-distance, Embiid régale (18-12).

Privés de Dejounte Murray et DeMar DeRozan, les Spurs manquent de créativité en attaque et de solidarité en défense. C’est compliqué pour eux d’attaquer face à la défense demi-terrain des Sixers et de rivaliser avec une équipe qui semble monter en régime à l’approche des playoffs. Comme souvent, Doc Rivers effectue les bonnes rotations. En sortie de banc, la paire Shake Milton/Dwight Howard fait des ravages sur pick and roll. Les deux remplaçants se trouvent les yeux fermés, et Philadelphie domine facilement (36-19).

Leader d’un soir des lignes arrières, Lonnie Walker IV tente de réveiller ses troupes avec deux tirs à 3-points en fin de quart temps et les Spurs réduisent un peu l’écart (36-27). Responsabilisé ce soir, Gorgui Dieng montre des choses intéressantes mais son équipe a toujours autant de mal à défendre les situations de pick and roll, d’autant que Philadelphie utilise au maximum les larges épaules d’Howard qui se régale dans les airs (47-35).

Embiid et Howard brillent

Epaulé de Rudy Gay, Walker donne tout et il s’envole dunker sur Danny Green. Il prouve qu’il peut jouer des situations de un-contre-un et faire mal à ses vis-à-vis (42-37). Walker est partout et San Antonio recolle au score (55-52). En face, les Sixers ne paniquent pas. A la suite de deux transitions offensives, Green puis Curry scorent à 3-points. Deux tirs qui permettent aux Sixers d’être en tête à la pause (61-52).

Tranquillement, les Sixers reprennent leur marche en avant dans le 3e acte. L’alternance est très bonne. Les Spurs se sont adaptés sur Joel Embiid qui est souvent pris à 2 ou à 3 quand il touche le ballon dans la raquette. Une stratégie défensive qui libère les shooteurs à l’opposé. Et laisser Danny Green seul à 3 points, n’est pas la meilleure des idées (82-67). Philadelphie semble se diriger tranquillement vers la victoire, mais cette équipe de San Antonio ne va rien lâcher. L’expérience de Patty Mills et la générosité de Dieng permettent aux Spurs de limiter la casse en fin de quart temps. Il reste 12 minutes à jouer, et 10 points à remonter pour les Spurs (89-79).

La jeunesse texane au pouvoir

Servi par Simmons, Howard monte au dunk et fait exploser le banc des Sixers. Toujours en souffrance pour défendre les situations de pick and roll avec Howard, San Antonio reste quand même dans le match grâce à la fougue de ses jeunes joueurs. Tre Jones, Walker et Keita Bates Diop répondent à Joel Embiid et San Antonio revient à -2 à 4 minutes du terme (100-98).

C’est le feu dans la maison Sixers. Moins collectifs, les coéquipiers d’Embiid tremblent. Ce dernier tente de faire la différence et de remettre son équipe sur de bons rails, mais il a tendance à forcer. Le mérite en revient aussi à Dieng qui lui mène la vie dure.

Les deux équipes se rendent coup pour coup. Keldon Johnson et Gay répondent à Curry de loin, et à une minute de la fin, les deux formations sont au coude à coude (107-107). Déjà considéré comme l’un des tous meilleurs défenseurs de la ligue, Matisse Thybulle va une nouvelle fois le démontrer en contrant Patty Mills qui tentait de prendre le tir de la gagne. La balle de match est donc dans les mains d’Embiid qui voit son fadeway ne pas rentrer. Prolongation !

Simmons en sauveur

Cinq minutes en plus pour départager les deux équipes, et Philadelphie n’arrive plus à retrouver son jeu de mouvement. Trop arrêtés, ils se contentent de donner des ballons à Embiid qui a tendance à un peu forcer. Heureusement pour lui et son équipe, les arbitres sont cléments et lui offrent des lancers-francs. Pour le spectacle, il faudra revenir… Rudy Gay profite du manque de communication de ses adversaires, pour égaliser (111-111). Il reste 20 secondes. Philadelphie a une nouvelle fois la balle de match. Embiid, encore lui, joue cette fois-ci dos au panier et rate son tir. Heureusement, Ben Simmons a suivi et vient remettre le couvercle au buzzer ! Une claquette victorieuse qui permet aux Sixers de s’imposer 113-11, et surtout reprendre la 1ère place de la Conférence Est.