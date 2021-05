Le Thunder se reprend, mais perd quand même face aux Suns

Ne vous fiez pas au score final (123-120), les Suns ont laissé le Thunder placer un 17-4 pour finir. Il aura fallu deux ultimes lancers de Mikal Bridges pour assurer une quatrième victoire de rang de Phoenix, derrière 32 points et 6 passes de Devin Booker et un solide double-double à 18 points, 11 passes pour Chris Paul.

N’empêche, après leur vilaine défaite face à Indiana la veille, la jeune troupe d’Oklahoma City a bien réagi, remportant notamment le premier quart (33-27) grâce à un bel effort collectif mené par le duo Dort – Bazley.

Mais es Suns se sont inexorablement détachés par la suite, à mesure que l’adresse a fui le Thunder. Titularisé, Torrey Craig (18 points, 10 rebonds) s’est notamment signalé avec son activité aux rebonds, tout comme Cameron Johnson s’est bien comporté en sortie de banc, avec 12 points.

Confortablement installés aux commandes du match, les Suns ont pourtant un peu laissé couler en toute fin de partie. Darius Bazley (19 points, 9 rebonds) termine meilleur scoreur du Thunder qui place sept joueurs à 10 points ou plus, dont Théo Maledon qui finit à 18 points, plus 4 rebonds et 4 passes.

À ce propos, la stat sympa du matin, c’est que Théo Maledon détient désormais le record de tirs à 3-points réussis par un rookie du Thunder, dépassant Alex Abrines (94). Les Suns sont eux leaders de la NBA.