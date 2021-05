Vincent Poirier : « En NBA, j’avais beaucoup de temps pour améliorer mon shoot »

Environ un mois après avoir été coupé par les Knicks, Vincent Poirier a repris ses bonnes habitudes dans la Liga, et sous contrat jusqu’en 2024 avec le Real Madrid, le Français montre qu’il était toujours aussi efficace sous les panneaux. Après deux matches, le voilà qui tourne à 11 points à 89% aux tirs, 5 rebonds de moyenne en 17 minutes. S’il assiste en spectateur à la fin de l’Euroleague, il entend bien décrocher son premier titre de champion d’Espagne.

« C’est le seul objectif que je peux avoir aujourd’hui parce que je ne peux pas jouer l’EuroLeague. J’essaye de les alléger en ACB, que les joueurs puissent respirer et rester performants. Mon objectif c’est de gagner la Liga et de les supporter en EuroLeague pour qu’ils aillent le plus loin possible » explique-t-il sur le site de la FFBB.

L’autre objectif, à titre personnel, c’est d’aller aux Jeux olympiques, et c’est pour cette raison qu’il a privilégié un retour en Europe, dans un championnat et un pays qu’il aime. Tout est réuni pour qu’il retrouve rapidement son meilleur niveau, et il est revenu des Etats-Unis avec un shoot longue distance.

« J’ai travaillé en NBA, j’avais beaucoup de temps pour améliorer mon shoot. Si j’ai un tir ouvert, je n’hésiterai pas à le prendre. Après, c’est aussi au feeling du jeu. Je ne pense pas que je prendrai 10 tirs à 3-points par match. Mon fond de jeu reste le jeu près du panier, courir vite vers l’avant mais j’essaie d’alterner, de montrer que j’ai progressé et c’est quelque chose qui pourra servir pour l’Équipe de France. »

Lire l’intégralité de l’interview de Vincent Poirier