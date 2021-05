JaMychal Green – Paul Millsap, du solide sur le banc de Denver

Depuis la blessure de Jamal Murray, le jeu passe encore plus par le secteur intérieur avec Nikola Jokic en figure de proue. Si le Serbe continue de jouer comme un futur MVP, ses remplaçants proposent eux aussi de belles choses quand Mike Malone fait appel à eux.

Déjà en marge de la rencontre face Golden State qui s’était soldée par une défaite de ses joueurs, Mike Malone avait souligné l’apport intéressant de JaMychal Green et de Paul Millsap. « Cette seconde unit dans son ensemble joue extrêmement bien. Même contre Portland, ils ont eu des difficultés au tir mais j’ai adoré leur défense, leur présence au rebond et les positions de tir qu’ils ont générées pour leurs coéquipiers. »

Un différentiel largement positif quand ils sont sur le terrain en même temps

La paire Green-Millsap est ultra-rentable puisque lorsque les deux sont sur le terrain Denver possède un différentiel de +11,9 points en sa faveur sur 100 possessions. À en croire les statistiques, Denver dispose même d’un cinq majeur imbattable avec Campazzo-Dozier-Porter. Jr-Green-Millsap qui possède un différentiel de +33,6 sur 100 possessions !

Parmi eux, on retrouve donc Millsap qui s’est brillamment adapté à son rôle de remplaçant après 10 saisons d’affilée comme titulaire. « Je donne beaucoup de crédit à Paul Millsap. Il était notre titulaire au poste 4 au début de saison et maintenant il dispute beaucoup de minutes en tant que remplaçant de Jokic. Il a cette capacité à jouer des pick & pop et écarter le terrain avec sa qualité de tir. Mais il s’ouvre aussi très bien vers le cercle et c’est ce qu’on lui demande quand il joue au poste 5. » analyse Mike Malone sur le site officiel des Nuggets.

Les chiffres le confirment puisque Millsap joue 19% de ses minutes au poste 5 cette année. C’est le plus gros pourcentage dans sa carrière.

Complémentaires

Joueurs de devoir, les deux intérieurs sont complémentaires et leurs qualités à 3-points rendent les Nuggets extrêmement dangereux au large puisque la franchise du Colorado tire à 42% de loin quand les deux foulent le parquet contre 35,5% à l’accoutumée.

Décisif des deux côtés du terrain face à Memphis, JaMychal Green s’est parfaitement fondu dans le collectif des Nuggets, et avec ses 41% depuis la ligne à 3-points, il oblige les défenses à le surveiller de près. « JaMychal Green shoote bien, défend, et quand les équipes switchent, il fait la bonne action au bon endroit. »

En conclusion, Mike Malone ne pouvait imaginer meilleure duo pour faire souffler le tandem Gordon-Jokic. « J’aime l’énergie qu’ils apportent. Ces gars nous donnent de l’énergie positive et d’excellentes minutes avec les remplaçants. »