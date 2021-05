LeBron James : « Je crois que je ne serai plus jamais à 100% »

Il piaffait d’impatience sur sa chaise depuis plusieurs semaines, et vendredi, LeBron James a estimé qu’il était temps de revenir sur les parquets. C’était cette nuit face aux Kings, et ça ne s’est pas très bien passé… Après 20 matches à l’infirmerie, LeBron est évidemment apparu rouillé, mais il a aussi raté le 3-points de la gagne à trois secondes de la fin. Mais pour un match de rentrée, ses 16 points à 50% aux tirs, 8 rebonds, 7 passes et 2 interceptions (et 5 balles perdues) en 32 minutes sont encourageants.

« Pour mon premier match en six semaines, je me sens bien. Franchement, c’était horrible. Je ne m’étais jamais autant senti stressé » a réagi la superstar des Lakers. « Concernant mon souffle, je me sens très bien. Pour ma cheville, c’était un peu tendu à des moments évidemment. Mais je suis sain et sauf, et je vais très bien. C’est un bon début. »

Mais les Lakers restent sur cinq défaites en six matches, et ils n’ont pas assuré leur place en playoffs. Il va falloir désormais cravacher… et LeBron prévient que c’est trop tard pour être à son meilleur niveau. « Il ne reste que neuf matches… C’est juste une saison de dingue, mais on en accepte le challenge. C’est comme ça. Cette saison est comme ça, et on doit en tirer le maximum. »

C’est pour ça qu’il est revenu. Il n’y a plus de temps à perdre. « C’était urgent que je revienne. Je suis comme ça… Vous auriez dû voir le temps que j’ai passé pour me remettre. J’ai passé plus de temps à me faire soigner et à travailler que j’ai dormi… Ces six dernières semaines, je n’avais que ça en tête, il était urgent que je revienne ! »

Mais LeBron prévient, il ne sera plus jamais le même… « Je savais que je ne pourrais pas revenir à 100%. C’est impossible. Je crois que je ne serai plus jamais à 100% dans ma carrière. »