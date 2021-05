La première du trio James – Davis – Drummond reste encourageante

La première action du match était symbolique. LeBron James a remonté le ballon et trouvé son nouveau coéquipier, Andre Drummond, sous le cercle en transition, pour les deux premiers points de cette rencontre face aux Kings. Une première connexion entre les deux hommes, suivie d’une autre dans le troisième quart-temps où le « King » a envoyé son pivot au « alley-oop ».

« Il facilite le jeu pour tout le monde, rappelle l’ancien joueur des Cavs, 17 points et 7 rebonds cette nuit. J’ai l’impression qu’il voit tout, qu’il est comme un quarterback. L’avoir sur le terrain était sympa, car c’était mon premier match dans le même camp que lui. J’ai hâte d’être plus souvent sur le terrain avec lui. »

Le pivot a eu un premier bref aperçu de ce que signifiait faire équipe avec LeBron James. Malheureusement pour sa formation et lui, cette première ne s’est pas terminée en victoire. La faute à des Kings surprenants, qui sortaient pourtant d’une défaite honteuse face au Jazz, emmenés par le duo Tyrese Haliburton – Richaun Holmes.

Du temps pour la cohésion

Les Lakers s’étaient pourtant présentés avec 10 points d’avance à l’entame du dernier quart-temps. « Nos pertes de balle nous ont beaucoup handicapés dans le dernier quart-temps, remarque LeBron James, dont l’équipe a perdu 21 ballons au total, dont 5 lui-même. Mais on leur a aussi laissé de très bons tirs. On a eu 10 points d’avance et on a laissé l’écart se réduire. Donc on doit mieux faire. »

Ce mieux passe par la recherche d’une cohésion au sein d’un effectif chamboulé ces dernières semaines. James vient d’effectuer son retour alors qu’Anthony Davis n’a que quelques matches dans les jambes. Surtout, ils viennent d’intégrer Andre Drummond ainsi que Ben McLemore. La triplette James – Davis – Drummond doit évidemment bosser ses automatismes, des deux côtés du terrain.

Si cette défaite est jugée « très, très décevante » par Frank Vogel, ce dernier se dit « très encouragé par les bonnes séquences les impliquant tous les trois, même si le rythme et le timing n’étaient pas au rendez-vous. Cela va prendre du temps pour qu’ils s’habituent à jouer ensemble, c’est une période d’ajustement. Donc je suis très déçu par cette défaite mais encouragé par ce à quoi ces trois-là vont ressembler. »

Anthony Davis ne veut pas de « play-in »

Le coach s’attend ainsi à une fin de saison « mouvementée » alors que son équipe n’a plus que neuf matches devant elle avant les playoffs. « On doit trouver un équilibre et faire en sorte que ces gars trouvent chaque jour leur alchimie et gagnent autant de matchs que possible. »

Vogel en profite pour rappeler que les Lakers avaient déjà connu une fin de saison compliquée l’année dernière, marquée par seulement trois victoires en huit matches, pour la reprise dans la « bulle ». À la différence qu’à l’époque, la première place à l’Ouest était déjà quasiment assurée.

Mais LeBron n’oublie pas que chaque saison présente son lot de difficultés et estime que son équipe a suffisamment d’expérience en playoffs pour relever le défi de cette saison.

« Les gars essaient encore de se remettre à jouer avec LeBron et moi, reprend Anthony Davis, 22 points et 11 rebonds cette nuit. Il nous reste neuf matchs pour y arriver. On ne veut pas se retrouver en situation de jouer le « play-in ». On veut trouver notre momentum. On a confiance en nous, et une fois que les playoffs commencent, c’est une autre histoire. »