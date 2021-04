Les espoirs de playoffs envolés, les Kings n’ont plus que leur honneur à défendre

Vainqueurs de Dallas il y a deux jours, les Kings ont pris une rouste hier soir face à Utah. L’écart final est à -49, à une unité de la cinquantaine, allègrement dépassée pendant le match.

Certes sans De’Aaron Fox et Harrison Barnes, les Kings se présentaient sans leurs deux leaders, mais en face, le Jazz arrivait également sans sa doublette arrière, Donovan Mitchell et Mike Conley, tous deux en civil.

« J’ai dit aux gars qu’on avait joué un bon basket dernièrement, mais ça, c’était de la grosse merde ! On doit retrouver notre jeu », s’emporte Luke Walton dans The Athletic. « J’ai dit à nos gars après le match que notre niveau de compétition doit être élevé, c’est tout ce qui m’importe maintenant. Je ne regarde plus que ça. On doit se battre comme des chiens et fournir l’effort approprié. Ça n’était pas le cas [hier] soir. »

Perdre est une chose mais le faire sans réagir, sans se battre, c’est tout simplement inacceptable pour Luke Walton. En l’occurrence, ce 37e revers de la saison confirme que les Kings vont boucler une quinzième campagne d’affilée avec un bilan négatif. Et ce qui interroge encore davantage, c’est que Sacramento sortait pourtant de trois victoires en cinq matchs. Mais, année après année, avec des effectifs et des entraîneurs différents pourtant, les Kings continuent d’être toujours aussi incroyablement inconstants…

« Honnêtement, c’est la honte ! »

« Honnêtement, c’est la honte ! », ajoute Richaun Holmes. « Il n’y a rien d’autre à dire, tout le monde a vu le match. On a joué ce match, c’était la honte. Point final. Il n’y a rien à dire. On est des joueurs pros et on vient de perdre de 50 points. Qu’est-ce qu’on peut dire après ça ? Il n’y a aucune explication, aucune justification pour perdre un match de 50 points. Je me fiche de qui joue. On est des pros et on perd de 50. Il n’y a pas la moindre justification, rien à dire. »

Très mal partis en début de saison, avec 10 défaites sur leurs 15 premiers matchs, les Kings ont connu des périodes plus fastes grâce aux efforts de De’Aaron Fox, mais globalement, ils ont encore été trop friables avec deux séries de neuf défaites consécutives, à la fin février d’une part et début avril d’autre part.

Hier soir, c’était donc un peu le résumé de leur saison.

« À certains moments, j’avais l’impression que c’étaient des adultes [contre des enfants] sur le terrain. On doit faire bien mieux que ça ! Quand ça devient difficile, c’est là qu’on se tourner vers nos leaders et on aurait clairement eu besoin de De’Aaron et Harrison. Ce n’était pas tant que nos gars n’étaient pas prêts à jouer. C’est surtout qu’au fur et à mesure du match, quand on a commencé à se faire écraser, on n’a pas répondu et j’étais déçu de notre esprit de compétition » conclut Luke Walton.

Encaissant 46 points en deuxième quart, Sacramento était forcément largué à la pause (76-44) mais Utah a tout de même remporté les deux derniers quart-temps. À domicile, les Kings n’ont jamais réagi. Ils décollent désormais pour un « road trip » de quatre matchs, dont une visite chez le champion en titre de Los Angeles. Maintenant, il ne reste plus que l’honneur à défendre car avec six matchs de retard sur les Warriors, actuels 10e à l’Ouest, avec encore 10 matchs à disputer, l’espoir même d’accrocher le « play-in » est quasi-nul…

« On doit simplement jouer plus dur. On ne peut pas vraiment faire pire qu'[hier] soir », conclut Richaun Holmes.