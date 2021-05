Le MVP de la nuit | Le chef-d’œuvre de Jayson Tatum

Dans la longue et prestigieuse histoire des Celtics, un seul joueur était parvenu à inscrire au moins 60 points sur un match avant cette nuit : Larry Bird, le 12 mars 1985. Trente-six ans plus tard, « Larry Legend » n’est désormais plus seul dans ce cercle ultra-fermé puisqu’il vient d’être rejoint par Jayson Tatum, son successeur sur l’aile celte.

Non content d’égaler le record de points marqués par un joueur de Boston, Jayson Tatum (60 points, 8 rebonds, 5 passes et 0 ballon perdu !) est aussi devenu le deuxième plus jeune joueur à inscrire au moins 60 points en NBA, après Devin Booker (20 ans et 145 jours, en mars 2017), et le troisième joueur à inscrire au moins 60 points sans perdre le moindre ballon, après Carmelo Anthony (janvier 2014) et Klay Thompson (décembre 2016).

Une performance plus que nécessaire afin d’aider les C’s à remonter un handicap de 32 points (!) et finalement renverser les Spurs, qui pensaient bien se diriger vers un succès tranquille à la pause.

« Ce mec est destiné à la grandeur », lancera après le match un Jaylen Brown, subjugué par son ami et coéquipier..

Jayson Tatum maintient d’abord Boston en vie

Jusqu’en deuxième période, San Antonio réussissait effectivement à très bien contenir les hommes de Brad Stevens, laissant Jayson Tatum (24 points à la mi-temps) cartonner seul dans le vide. Malgré tous les efforts de leur ailier All-Star, par exemple auteur de 14 des 16 premiers points de son équipe, les joueurs du Massachusetts étaient juste incapables d’inquiéter les Texans, emmenés par un duo Dejounte Murray – DeMar DeRozan des grands soirs.

Sauf qu’au retour des vestiaires, l’état de grâce de Jayson Tatum a déteint sur l’ensemble de ses coéquipiers, qui ont commencé à convertir les shoots dont ils disposaient, que ce soit dans la peinture, à mi-distance et, surtout, à 3-points. « Je pense que la meilleure partie de ce match, c’était simplement le fait de pouvoir revenir au score et l’emporter, avec la contribution de tout le monde. [Jaylen Brown] avec son gros shoot en fin de match, [Marcus Smart], Tristan [Thompson], Aaron [Nesmith]… Cela démontre les progrès de notre groupe », se réjouira l’homme aux 60 points, quelques instants après la partie.

En l’espace de dix minutes, l’avance des Spurs est donc passée de +30 (85-55) à +11 (101-90). Et à un quart-temps de la fin, le « momentum » avait ainsi changé de camp, avec l’ancien de Duke qui compte bien s’assurer de rapidement confirmer cette tendance…

Auteur de 12 points en six minutes, Jayson Tatum a alors instigué à lui seul (ou presque) un 20-7 qui a ramené Boston à une possession de San Antonio, à l’approche du « money-time ». Et au cours de celui-ci, l’ailier de 23 ans s’est adonné à un duel somptueux avec DeMar DeRozan, entre pénétrations, tirs à mi-distance et lancers-francs. Pour autant, preuve qu’il reste humain, le natif du Missouri n’a pas pu empêcher la prolongation, ratant son « fadeaway » au buzzer… Il culminait à ce moment-là à 50 points.

Quatrième quart-temps + prolongation = 31 points !

Dans ces cinq minutes supplémentaires, Jayson Tatum ne s’est pas arrêté en si bon chemin, reprenant son duel de toute beauté avec DeMar DeRozan et battant son record de points sur un match, précédemment fixé à 53.

Les deux All-Stars se répondaient, eux, du tac-au-tac à mi-distance ou aux lancers-francs et, plus globalement, ce sont tous les joueurs de ce Celtics/Spurs qui ne rataient rien offensivement. Le shoot décisif a néanmoins été inscrit par Jaylen Brown à 17 secondes de la fin, pourtant à 4/23 avant son 3-points dans le coin.

Mais en bon « franchise player » qu’il est, Jayson Tatum a été responsabilisé lorsqu’il a fallu achever San Antonio sur la ligne des lancers-francs. Sans trembler, le leader des C’s a signé un 4/4 dans les dix dernières secondes de la partie pour égaler l’illustre Larry Bird dans l’histoire de Boston. « C’est surréaliste », confiera-t-il à ce propos, après coup. « Être mentionné avec l’un des dix meilleurs joueurs de l’histoire, c’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé. C’est vraiment quelque chose de dingue. »

Et dire que Jayson Tatum aurait même pu battre ce record, si les arbitres ne lui avaient pas (injustement ?) refusé un « and-one » sur la toute dernière possession… Quoi qu’il en soit, il pouvait bien lever les bras en l’air après avoir ponctué son chef d’œuvre individuel d’une victoire collective, et pas n’importe laquelle : une victoire décrochée au terme d’un incroyable « comeback » de 32 points. Le troisième plus important de l’histoire (ou, du moins, depuis l’apparition du « play-by-play » en 1996/97) !

« Si ce match avait eu lieu avant que les fans ne soient autorisés à revenir dans les tribunes, je ne suis pas sûr que nous aurions pu réussir un tel ‘comeback’. Leur présence s’est fait ressentir », avouera ainsi le principal intéressé en interview d’après-match.

Promesse tenue à son fils

Et d’ajouter une petite dédicace à son fils Deuce, à qui il avait en quelque sorte « fait la promesse » de réitérer sous ses yeux une performance similaire à celle du 9 avril dernier, lorsqu’il avait inscrit 53 points face aux Wolves.

« Il y a quelques semaines, Deuce n’était pas dans les tribunes. Et j’avais dit en plaisantant que j’allais devoir reproduire une telle prestation devant lui. Je le pensais vraiment. Mais je ne pensais pas que j’allais le faire aussi rapidement. C’était vraiment super qu’il soit là. C’était vraiment spécial. »

Pour finir et être tout à fait complet niveau statistiques, Jayson Tatum est devenu le premier joueur des Celtics à réussir plusieurs matchs à au moins 50 points dans la même saison, en plus de devenir le deuxième joueur après Larry Bird (x4) à réussir plusieurs matchs à au moins 50 points sous les couleurs de Boston.

Ni plus, ni moins, qu’une performance de légende et un véritable plaisir pour les yeux.