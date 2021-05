Entre enthousiasme et précaution, Charlotte se prépare au retour de LaMelo Ball

« C’est tout simplement génial de les voir revenir sur le terrain. Il y a beaucoup d’excitation et d’énergie. Ces deux gars nous apportent du basket de haut niveau, des tirs, de la création. Surtout à cette période de l’année. C’est notre dernière ligne droite, les dix derniers matchs. Ils avaient l’air en bonne forme. Nous devons maintenant prendre une décision sur ce que nous ferons samedi. Mais j’ai été très encouragé de les avoir à nos côtés et le groupe aussi ».

Si on s’en réfère à ce que dit James Borrego, les retours de LaMelo Ball, victime d’une fracture du poignet depuis mi-mars et Malik Monk, touché à la cheville, sont imminents. Alors qu’ils prennent à nouveau part aux entraînements, les deux joueurs ont été placés en statut « questionable » pour la prochaine rencontre, ce samedi face à Detroit.

Les sensations sont là, Malik Monk ayant précisé qu’il ne ressentait plus de douleurs sur ses changements de direction, et d’après ce que James Borrego a vu lors des dernières sessions d’entraînement ce vendredi, la perspective de retrouver un groupe presque au complet (en attendant Gordon Hayward) a de quoi être enthousiasmante, avec le reste de l’équipe qui a haussé son niveau de jeu.

« Nous sommes beaucoup plus dynamiques maintenant. Nous l’étions dynamiques avant, et nous commençons à récupérer ça. Bien sûr, il nous manque toujours Gordon. Mais ça a juste ajouté de la profondeur à notre capacité de jeu. Miles (Bridges) est devenu plus confiant avec le ballon. Évidemment, Terry (Rozier) est de plus en plus à l’aise en tant que créateur… Nous allons être un problème à défendre si nous arrivons à mettre en place ce que nous voulons. Tous ces gars ont progressé et leur retour sera déterminant dans cette dernière ligne droite. Je suis donc très satisfait de notre situation actuelle. »

Reprise en douceur obligatoire

Les Hornets ont souffert des pertes successives d’éléments majeurs et ont reculé de la quatrième à la huitième place à l’Est. Même si le temps commence à presser à dix matchs de la fin, coach Borrego ne veut toutefois pas précipiter les retours de deux de ses principales rotations en temps normal.

LaMelo Ball tournait à près de 29 minutes par match avant sa blessure, et Malik Monk disposait aussi d’un rôle important en sortie de banc (21 minutes par match). Mais il ne sera pas question de les faire évoluer aussi longtemps d’ici la fin de la saison régulière.

« Nous n’allons pas leur faire jouer beaucoup de minutes au début », a-t-il ajouté. « Leurs premières rotations ne seront pas longues, on partira sur des runs de quatre, cinq minutes. Quand nous aurons récupéré l’un ou l’autre ou les deux, nous les ferons reprendre en douceur ».

Les Hornets se laissent jusqu’à l’échauffement d’avant-match ce samedi soir avant de prendre une décision, qui devra être collégiale.

« Il s’agit de s’assurer qu’ils n’ont pas de problème, que leur condition physique est bonne pour jouer un match NBA. C’est un peu d’intuition, un peu d’observation, de communication avec eux pour s’assurer qu’ils sont à l’aise pour jouer. Et il faut faire confiance à notre staff médical. C’est une décision collective », a-t-il poursuivi.

L’objectif est surtout de prévenir une rechute et de bien préparer les dix matchs restants. « J’espère que ce seront les dix meilleurs de la saison », a conclu James Borrego.