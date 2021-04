Pour Steve Kerr, la NBA a un gros problème : l’écran retard a disparu

Comme ses troupes ont été battues en étant largement dominées au rebond face aux Wolves (57 prises pour Minnesota contre seulement 34 pour les Californiens), Steve Kerr en a profité pour livrer son sentiment sur ce domaine du rebond et des écrans retard pour bloquer l’adversaire.

Le coach des Warriors estime que c’est un art qui se perd au fil des années dans la ligue.

« Pour moi, c’est le signe d’une équipe moderne », distingue l’entraîneur de Golden State à ESPN. « C’est la NBA moderne : les joueurs ne bloquent pas au rebond. C’est comme ça. Tous les soirs, avec le League Pass, je vois la même chose. Les joueurs laissent des joueurs venir du côté faible et pensent qu’ils auront le rebond. C’est une maladie qui sévit dans la NBA. Le problème quand on est, comme nous, une équipe de petite taille, c’est que ça fait mal et davantage que chez d’autres équipes. »

« Il y a 25 ans, dans ce cas-là, notre coach nous aurait sortis »

Ce constat dressé, comment l’ancien joueur des Bulls et des Spurs dans les années 90 explique-t-il cette tendance ?

« La plupart des joueurs n’ont pas eu un coach au lycée ou à l’université pour leur crier dessus pendant huit ans. Le monde est différent aujourd’hui, les joueurs grandissent d’une autre manière. Le détail, c’est souvent l’élément qui manque. Bloquer au rebond dans cette ligue, ce n’est pas comme le faire au lycée ou à l’université. En NBA, il s’agit davantage de repousser un joueur avec son bras, sur la poitrine de l’adversaire, pour laisser un autre joueur prendre le rebond. »

Est-ce parce que l’écran retard ne se voit pas sur le stats qu’il n’est désormais plus autant travaillé ? Pour autant, Steve Kerr se défend de faire dans le « C’était mieux avant », même si…

« Selon moi, les joueurs n’ont jamais eu autant de qualités qu’aujourd’hui. Je suis impressionné par le talent de ces joueurs. Mais chaque soir, je vois des équipes laisser des joueurs marquer un lay-up sur transition. Nous les premiers. Il y a 25 ans, dans ce cas-là, notre coach nous aurait sorti. Sauf que là, tout le monde le fait, donc l’entraîneur ne peut pas sortir tout le monde. Il y a des éléments qui ont changé, les joueurs ne sont plus aussi concentrés sur certaines choses. »