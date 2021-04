Facundo Campazzo, symbole de la résilience des Nuggets

Depuis la grave blessure de Jamal Murray, les Nuggets n’ont pas baissé le pied, bien au contraire. Avec Facundo Campazzo aux manettes, Denver continue d’engranger les victoires, avec six succès en sept rencontres.

À part la contre-performance face à Golden State, les Nuggets tiennent le choc, boostés par l’énergie communicative de leur meneur argentin. Face à Ja Morant et les Grizzlies lundi soir, Facundo Campazzo a été la pointe de la défense, une pointe vigoureuse et perpétuellement en mouvement.

« Je regardais toutes ces stars à la télé, dans les jeux vidéo même », sourit l’Argentin dans le Denver Post. « Je ne sais pas s’il s’agit de fierté. Je veux simplement profiter à fond de mon expérience NBA. J’aime défendre face à ce type de joueurs. »

Sur leurs deux dernières victoires, les Nuggets ont pu compter sur 13 points, 20 passes, 5 interceptions et seulement 2 balles perdues pour Facundo Campazzo qui parvient, pour le moment, à compenser les nombreuses absences sur les lignes arrières, celle de Jamal Murray évidemment, mais aussi celles de Monte Morris et Will Barton.

« Je sais ce que je vais obtenir de Nikola et Michael, et je peux dire la même chose de Facundo Campazzo parce qu’il va toujours tout donner sur le terrain à chaque match », apprécie Mike Malone. « Il ne ralentit jamais, il ne s’économise jamais, il se donne toujours à fond ! »

Au complet, les Nuggets faisaient figure de potentiels candidats au titre ultime, surtout après avoir déjà atteint la finale de conférence la saison passée. Malheureusement, les blessures en ont décidé autrement et Denver se présente désormais bien amoindri pour le sprint final.

« Je ne pourrais pas être plus fier d’une équipe et d’un groupe »

Pour Aaron Gordon néanmoins, l’objectif n’a pas changé d’un iota. Le dernier arrivé dans le Colorado croit encore que les Nuggets ont suffisamment de talent, et le style de jeu, pour aller loin.

« C’est génial. Ce style de jeu est incroyable. Tout le monde se cherche les uns les autres. On joue tous les uns pour les autres. C’est du beau basket et, à vrai dire, c’est comme ça que ça doit être joué », ajoute Aaron Gordon avant de préciser sa pensée sur Facundo Campazzo. « Il voit le jeu avec un ou deux temps d’avance. Défensivement, c’est une peste, avec énormément d’énergie et un gros moteur. Il fait partie de ces gars qu’on adore avoir dans son équipe, pour partir au combat. »

Certes chétif pour les standards NBA, Facundo Campazzo n’en reste pas moins un vrai poison sur le porteur du ballon, avec sa pression tout terrain et ses tentatives permanentes d’interception. Avec son expérience internationale, il n’hésite pas non plus à sacrifier son corps pour provoquer des passages en force.

« Je ne pourrais pas être plus fier d’une équipe et d’un groupe », conclut Mike Malone. « Avec toutes les blessures qu’on a subies, les observateurs ont estimé que notre saison était terminée, qu’on n’avait plus notre chance, ce qui se comprend… Mais quand tu connais vraiment cette équipe, que tu la côtoies au quotidien, c’est autre chose. J’adore nos gars car ils jouent à fond chaque soir, ils continuent à se battre. Ils continuent à croire en eux et encore plus important, ils croient les uns en les autres. J’ai hâte de jouer ces onze prochains matchs et voir où ça va nous mener. »

Avec 22 victoires en 28 matchs depuis le 1er mars, les Nuggets ont tout simplement le meilleur bilan de la Ligue sur cette période. L’échange pour Aaron Gordon et les blessures n’ont pas entamé l’enthousiasme des joyeux drilles de Denver qui reste solidement accroché au Top 4 à l’Ouest (40 victoires pour 21 défaites).