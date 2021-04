Programme du soir | Les Hornets peuvent-ils faire tomber les Bucks ?

Boston à l’occasion de se reprendre et d’enfoncer Oklahoma City à la même heure alors que Portland va tenter de mettre fin à sa série de cinq revers consécutifs sur le parquet des Pacers.

Les Nets rendent eux visite aux Raptors (01h30, beIN Sports Max 4) alors que la soirée se termine à Golden State, qui reçoit Dallas à partir de 03h30. Mais les Mavericks seront peut-être privés d’une grosse partie de leur effectif, dont Kristaps Porzingis, Luka Doncic, Josh Richardson, Maxi Kleber ou encore JJ Redick…

