Pour JJ Redick, Luka Doncic transpire le bonheur de jouer sur un terrain

Arrivé à Dallas le soir de la « trade deadline », JJ Redick a enfin soigné ses petits pépins de santé, et il tourne à 6 points de moyenne en sept matches depuis le 12 avril. En quinze jours, il a eu le temps de découvrir ses coéquipiers, mais aussi et surtout Luka Doncic. Sans surprise, il est impressionné par ses qualités de créateur, ses actions « clutch » ou encore ses tirs à 9 ou 10 mètres comme face aux Pistons ou aux Lakers.

« Cela en dit long sur ses qualités d’élite de playmaker, ça en dit long sur son bonheur de jouer » commente l’ancien shooteur des Clippers à l’antenne de son podcast « The Old Man & the Three ». « Je ne vois pas de pression sur lui quand il joue au basket. Il prend simplement du plaisir en jouant. Il est très libéré… C’est juste un joueur phénoménal, et je suis vraiment impressionné par son adresse. C’est du top niveau. »

Ce qui impressionne particulièrement JJ Redick, c’est la régularité avec laquelle le Slovène réussit des shoots très compliqués. Il reconnaît qu’il fait la moue quand un coéquipier prend ce genre de tir, mais pas Luka Doncic…

« Il y a la fréquence avec laquelle, il met des tirs compliqués. Comme ce tir face à Memphis alors que Ja Morant défendait super bien sur lui. Il l’a eu avec deux crossovers, puis il a tenté un step-back sur une jambe, le tir est contesté depuis la ligne des lancers-francs et ça fait ficelle… Il n’y a qu’une poignée de joueurs capables de mettre ces tirs. Et le degré de difficulté est de 10 sur 10. »