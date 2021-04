Kyle Lowry veut faire briller Khem Birch

Ce n’est pas uniquement de son fait, mais si les Raptors ont retrouvé des couleurs depuis quelques jours, Khem Birch n’y est pas étranger. L’intérieur a joué huit matches à Toronto et la franchise canadienne affiche cinq victoires avec lui. Mieux encore : titulaire depuis six rencontres, il a connu cinq fois la victoire.

Avec ses 9.4 points à 59% de réussite au shoot, 6.3 rebonds et 1.5 contre de moyenne en 26 minutes, l’ancien d’Orlando a fait du bien aux champions 2019. Il a même réalisé contre Cleveland son meilleur match avec sa nouvelle équipe en compilant 14 points à 7/9 au shoot, 6 rebonds, 2 contres et 2 interceptions.

Sur les sept shoots qu’il a marqués, cinq l’ont été sur des passes de Kyle Lowry, qui a lui délivré dix offrandes au total. Le meneur de jeu s’est donné une mission dans cette fin de saison.

« J’essaie de lui obtenir un gros chèque », explique-t-il à Sports Net, pour justifier ce désir de trouver l’intérieur canadien. « Je veux faire ça : permettre à mes coéquipiers de décrocher des contrats et de nous aider à gagner des matches. Que chacun réussisse autour de moi. Je pense que Birch est un joueur talentueux et il a une chance, ici, de réussir. Donc pourquoi pas essayer de l’aider. »

Khem Birch est effectivement en fin de contrat et ses récentes performances avec les Raptors seront des arguments intéressants pour lui d’ici quelques mois, au moment de l’intersaison et de la « free agency ». Il est donc heureux d’avoir développé cette complicité avec le meneur de jeu emblématique de la franchise.

« Bien sûr, à 100% », répond-il au Toronto Sun. « Lowry m’a dit que maintenant que je joue plus, que j’ai davantage la balle, je vais obtenir un gros contrat. On pense souvent qu’il aime marquer, mais il reste un passeur avant tout. C’est touchant comme attitude de sa part et je sais désormais qu’il me recherche sur le parquet. Et ça reste l’objectif de l’équipe, la culture d’ici : s’entraider. »