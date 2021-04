Dennis Schröder a pris du galon

Sans ce coup de chaud de Dennis Schröder en dernier quart-temps, les Lakers auraient-ils quitté Orlando avec la victoire ? Ce n’est pas certain. L’Allemand a en effet compilé 13 points à 6/7 au shoot et 4 passes décisives dans ce dernier acte, pour permettre à Los Angeles de l’emporter.

Cette performance du meneur, auteur d’un match à 21 points, 10 passes décisives et d’un +/- de + 23, a permis à son coach de souligner la dimension récemment prise par l’ancien du Thunder.

« Il a bien grandi », confie Frank Vogel à ESPN en évoquant sa mentalité et sa capacité à diriger l’équipe. « Il est tout en contrôle, à l’aise sur le pick-and-roll et pour impliquer chaque joueur. C’est un grand défenseur aussi. Donc grosse prestation de Dennis dans ce match. »

« On ne veut pas qu’il recule d’un cran quand LeBron sera de retour »

Pendant les longues semaines d’absence d’Anthony Davis et LeBron James, il s’est affirmé comme le leader des Lakers. Cette expérience sera évidemment précieuse quand les deux stars seront de retour à leur meilleur niveau. Les champions en titre pourront alors compter sur un Dennis Schröder plus fort encore.

« On a besoin qu’il soit le même Dennis », confirme et annonce l’intérieur All-Star. « Il fait les bons choix, il conclut et shoote bien. On a besoin qu’il continue ainsi et on ne veut pas qu’il recule d’un cran quand LeBron sera de retour. Même si James a énormément la balle en mains, on veut que Schröder continue de mettre du rythme, de pénétrer, de passer… comme ce fut le cas depuis plusieurs semaines. Ce sera nécessaire pour gagner le titre. »

De la même manière que Rajon Rondo a été capital en playoffs la saison passée pour soulager LeBron James et diversifier le jeu des Lakers, Dennis Schröder sera une arme supplémentaire pour Los Angeles durant les joutes de fin de saison. Surtout que l’ancien d’Atlanta est un attaquant plus complet que l’actuel meneur des Clippers.

« Dès qu’il s’agit d’être le général sur le parquet, de mettre le panier nécessaire, de tenir bon quand LeBron n’est pas sur le terrain, je fais mon maximum », explique-t-il. « LeBron me dit toujours d’être agressif, que je ne suis pas un meneur classique, que je dois faire ce que je sais faire. »