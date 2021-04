Chris Paul, le bourreau de la dernière minute

Le symbole aurait encore pu être beau pour les Knicks face au deuxième meilleur bilan de la conférence Ouest, alors que Derrick Rose réalisait une prestation proche de la perfection dans l’optique d’une 10e victoire de suite.

Il n’en a rien été ! Car aux côtés d’un Devin Booker déterminé (33 points), Chris Paul a illuminé la dernière minute du match avec trois paniers les plus incroyables les uns que les autres pour faire taire les « Defense » émanant des tribunes d’un Madison Square Garden encore en petit comité, qui ne demandait qu’à s’enflammer.

« Il a déjà été dans cette situation. Les faits parlent d’eux-mêmes. On a vu ce que ce gars pouvait faire depuis 16 ans. Ça n’a surpris personne », a glissé Devin Booker, qui a déjà évoqué récemment l’apport de Chris Paul.

L’assurance tous risques

CP3 s’est effectivement érigé en maître pour finir les fins de match serrées, avec son tir incontrable à mi-distance, qu’il a sorti à un peu plus d’une minute de la fin devant Reggie Bullock. Sauf que cette fois, il a fallu s’employer deux fois de plus, encore à mi-distance avec une prière devant Julius Randle, puis à 3-points, pour forcer la décision.

« C’est une assurance tous risques », a ajouté Devin Booker. « Il a été bien défendu la plupart du temps sur ces possessions, mais ça fait juste partie de ces situations face auxquelles on ne peut rien faire. C’est Chris Paul en face, il réussit ces actions. Tout ce que tu peux faire, c’est baisser la tête et t’incliner ».

Le contexte a également poussé les deux équipes à donner le meilleur, ce qui a donné lieu à ce « money-time » incroyable, entre la folle série des Knicks et la folle saison des Suns, désormais à une petite victoire du Jazz au sommet de la conférence Ouest. « On voulait cette victoire, on la voulait vraiment. Bien sûr, on savait qu’avec leur série en cours, ça allait être un combat de chiens », a souligné Devin Booker.

Pour Chris Paul, le fait d’évoluer au Garden a aussi ajouté du piment à cette rencontre. « Il n’y a pas meilleur endroit pour jouer qu’ici. L’énergie qu’il y a au Garden est incomparable. Tout le monde branchait les plus jeunes avant le match pour leur dire, ce n’est pas un match de saison régulière comme les autres ».

Et le final offert par CP3 a été à la hauteur de l’événement.