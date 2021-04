Fin de saison pour Larry Nance Jr. ?

Cette saison n’aura donc été qu’un long chemin de croix pour Larry Nance Jr. Après s’être fracturé un doigt en janvier, puis avoir souffert d’une maladie non identifiée au début du printemps, le voilà qui s’est fracturé le pouce droit dimanche soir contre les Wizards.

Il n’a pas joué ce lundi soir contre les Raptors et comme il reste moins de trois semaines de saison régulière et que les Cavaliers n’ont quasiment plus aucune chance d’accrocher le « play-in » (six victoires de retard sur la 10e place), il semble inutile de prendre un risque ou de le forcer à jouer malgré la douleur.

Il est donc fort probable que sa courte saison (il n’a joué que 35 matches) soit terminée, précise ESPN.

Même si, depuis son retour de maladie, il était déjà bien loin de son meilleur niveau avec seulement 5.8 points de moyenne à 36% de réussite au shoot.