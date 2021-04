Après 15 mois d’absence, Kris Dunn a retrouvé les terrains avec émotion

Absent des parquets depuis le 29 janvier 2020, Kris Dunn (1m91, 27 ans) est enfin apparu sous ses nouvelles couleurs, avec les Hawks. C’était cette nuit, dans la défaite à Detroit.

S’il a fini capot, à 0/5 aux tirs en 13 minutes, l’ancien des Wolves et des Bulls était évidemment soulagé de retrouver les parquets, après quinze longs mois de rééducation, confinement et travail physique dans l’ombre.

« Beaucoup d’émotions. J’étais nerveux, anxieux, excité, c’était beaucoup d’émotions mélangées. C’était bon d’être de retour. Honnêtement, j’aurais préféré qu’on ait la victoire mais ce fut un long chemin pour en arriver là et je suis content d’y être arrivé », exprimait-il dans l’Atlanta Journal Constitution. « Je savais que j’allais revenir mais j’avais des doutes sur le fait que je revienne à mon niveau. J’ai traversé toutes les émotions pendant ces quinze mois. C’est impossible autrement. Si tu peux rester positif pendant quinze mois, bravo, tu es un gars à part. Je suis passé par tous les sentiments mais je suis content d’avoir tenu le choc. J’avais un bon groupe pour me soutenir avec ma famille, l’équipe, mes coéquipiers, le staff. Tout le monde m’a aidé. »

Déjà blessé avant de quitter Chicago pour Atlanta, Kris Dunn a ensuite connu plusieurs contretemps importants. Quand ce n’était pas son genou qui lui faisait mal, c’était sa cheville. Et même parfois le dos !

« Je n’ai pas eu d’opération à ce moment-là. Je portais une attelle. J’ai dû rester alité et en même temps, il y avait le Covid. Je ne pouvais que rester chez moi, je ne pouvais pas aller à la salle. Tout le monde était chez soi, en confinement. Je ne pouvais que rester au lit, c’était la meilleure chose à faire sans pouvoir obtenir le traitement nécessaire avec l’équipe. C’était un moment difficile à passer. »

« C’était un long parcours »

Après lui avoir trouvé des bouts de cartilage dans le genou droit, les Hawks ont ensuite trouvé des morceaux de cartilage dans sa cheville droite, ce qui créait, par compensation, des dommages au niveau du genou et même du dos… Seule solution : une arthroscopie pour tout nettoyer, et ce fut chose faite en décembre.

« Ma première blessure était au genou et j’avais le sentiment que j’étais sur le point de retrouver la forme mais ma cheville a empiré. J’avais le sentiment d’aller mieux avec ça, mais ensuite, c’était de nouveau le genou qui me faisait mal. C’était l’un après l’autre. C’était un grand huit émotionnel. J’ai essayé de rester le plus optimiste possible mais il y a clairement eu des moments difficiles. Tu attends de pouvoir passer le cap, tu travailles dur et tu attends que le travail paye. C’est là que ton groupe de proches intervient pour t’aider et garder le moral. »

De nouveau sur le billard pour une injection de PRP en février dernier, Atlanta pensait bien que son nouveau meneur pourrait être de retour à la fin mars, mais là encore, il y a eu des complications. Les hauts et les bas d’une blessure grave en somme…

« Le staff et la franchise ont été patients avec moi. Mes coéquipiers ont toujours été là pour moi. C’était un long parcours. C’était bon de pouvoir être de retour mais avec les matchs qui s’enchaînent, je vais encore devoir continuer mon travail de rééducation. Je vais encore devoir bosser en plus pour pouvoir jouer chaque match et essayer d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Il y a encore beaucoup de boulot à faire, mon corps va encore devoir encaisser beaucoup d’efforts mais ça fait partie du processus. Je suis content d’être de retour surtout. »

En perte de vitesse pour sa troisième, et dernière, saison chez les Bulls, Kris Dunn espèrera surtout garder la forme et apporter un peu de défense en sortie de banc sur cette fin de saison. Ce serait déjà une belle victoire après 15 mois bien compliqués…