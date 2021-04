À 01h00, on suivra les Wizards face aux Spurs, pour voir si Washington peut enregistrer un 9e succès de suite.

Duel également intéressant à 02h00, entre le Heat et les Bulls, dans la quête du Top 6 et du Top 10 à l’Est. Dans le même temps, Rudy Gobert et le Jazz vont tenter de prendre leur revanche à Minnesota (beIN Sports 1) alors que les Clippers, toujours sans Kawhi Leonard, se rendent de leur côté chez les Pelicans.

Quant aux Grizzlies, ils peuvent passer devant les Blazers en cas de victoire à Denver, à partir de 03h00.

