Les Pelicans s’amusent à Orlando

Rien de tel qu’une petite visite à Orlando pour se relancer avec quatre défaites consécutives. Alors qu’ils s’éloignaient du Top 10 à l’Ouest, les Pelicans ont ainsi tranquillement mis fin à leur mauvaise série en Floride.

Le Magic n’a tenu le choc qu’un quart-temps, notamment grâce à la vitesse de RJ Hampton, avant de sombrer face à la puissance de Zion Williamson, toujours aussi difficile à arrêter lorsqu’il est lancé. Et comme Eric Bledsoe était dans un très bon soir niveau adresse (5/7 de loin), New Orleans a rapidement pris le large.

Avec un Brandon Ingram qui continuait ses petits coups de poignard, surtout à mi-distance, et un Steven Adams en pleine possession de la raquette, avec 12 points, 9 rebonds et plusieurs gros dunks à la mi-temps, la troupe de Stan Van Gundy avait déjà mis les voiles (52-74) et ne sera plus jamais inquiétée.

Surtout que le manque de talent offensif d’Orlando est criant au retour des vestiaires, et que Brandon Ingram ne lève pas le pied. Et alors que Lonzo Ball punit de loin ou fait tourner, l’écart monte à +42 (64-106).

Évidemment, ça se transforme en un « garbage time » géant, Willy Hernangomez en profitant pour afficher sa technique et Devin Cannady son adresse à 3-points.