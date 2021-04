Programme du soir | Devin Booker retrouve le TD Garden, Anthony Davis de retour

Match important pour les playoffs et le « play-in » à l’Est, entre Charlotte et Chicago, à partir de 03h00.

Enfin, la soirée se termine à 03h30, du côté de Dallas. Luka Doncic et les Mavericks reçoivent ainsi les Lakers, qui retrouvent un Anthony Davis qui devrait être titulaire, mais limité à 15 minutes de jeu.

