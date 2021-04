Trae Young encore au tapis

C’est l’action qui a tout changé pour les Hawks au Madison Square Garden. Devant au score à une minute de la fin du troisième quart, avec un bel effort collectif, Atlanta a perdu pied au moment où Trae Young s’est tordu la cheville gauche, sur une réception mal assurée sur le pied de Norvel Pelle.

À ses cris et sa réaction immédiate, on a rapidement compris que Trae Young, alors à 20 points et 14 passes, ne serait pas en état de terminer le match. Les Hawks ont lâché prise par la suite, s’inclinant en prolongation face à des Knicks qui engrangent une huitième victoire de suite.

Après une radio qui n’a révélé aucun dommage, Trae Young a déclaré sur Twitter qu’il serait de retour « bientôt ». Une IRM sera néanmoins réalisée un peu plus tard pour révéler la gravité de la blessure du meneur des Hawks, qui revenait tout juste d’un problème au mollet.

A priori, plus de peur que de mal. Une longue absence de Trae Young serait évidemment une bien mauvaise nouvelle pour Atlanta qui est actuellement à la lutte, dans le Top 5 à l’Est.