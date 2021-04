Programme du soir | Duel au sommet entre les Sixers et les Suns

Mais il y aura d’autres duels à suivre, comme ce Wizards – Warriors (01h00, beIN Sports 1) qui va permettre de voir si Stephen Curry est toujours bouillant, face à Russell Westbrook.

Affrontements également intéressants, pour la 4e place à l’Est entre les Knicks et les Hawks (02h00), ou entre les Spurs et le Heat (02h30).

La soirée se termine avec l’Ouest avec, à 04h00 (beIN Sports Max 4), des Clippers toujours privés de Kawhi Leonard qui accueillent les Grizzlies quand les Blazers récupèrent dans le même temps Damian Lillard face aux Nuggets.

