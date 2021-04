Doc Rivers satisfait de pouvoir désormais compter sur George Hill à Philadelphie

Il n’avait plus joué depuis le 24 janvier, s’était fait opérer du pouce droit et débarquait dans une nouvelle équipe. Il ne fallait donc pas attendre des miracles de la part de George Hill, pour ses débuts avec les Sixers.

Néanmoins, le meneur de jeu a passé 17 minutes sur le parquet face aux Warriors. Le temps de compiler 2 points (à 1/5 au shoot), 2 rebonds, 2 passes et 2 contres mais surtout de satisfaire son coach.

« Il avait l’air en forme », a affirmé Doc Rivers pour NBC Sports. « Il était un peu rouillé mais il est tellement intelligent. Je suis très heureux de l’avoir avec nous, il va nous aider. »

Placé notamment en défense sur Stephen Curry (49 points), avec assez peu de réussite, George Hill a été plus sévère avec sa performance.

« Je n’ai pas été bon », assure-t-il. « C’était génial de revenir, d’être sur le parquet après trois mois d’absence. J’ai encore du travail à faire, une condition physique à retrouver. J’adore la compétition, donc peu importe l’attaquant en face, je vais jouer dur. Curry est dans une forme exceptionnelle, historique même, il met des tirs très difficiles, donc j’ai aimé avoir l’opportunité d’être face à lui. »

L’ancien des Pacers ou des Spurs a donc un mois pour retrouver la forme et être à son meilleur niveau pour les playoffs. Son arrivée sur le banc de Philadelphie peut apporter de l’expérience, du shoot extérieur et un joueur capable de jouer le pick-and-roll avec Dwight Howard, ce qui a été tenté face à Golden State.

« C’est quelque chose qu’on va essayer de faire », poursuit Doc Rivers en évoquant la combinaison autour de George Hill, Dwight Howard, Matisse Thybulle et Shake Milton quand Ben Simmons et Joel Embiid soufflent. « Avoir Hill, ça nous donne un joueur extérieur de plus et même si on n’a pas été très bon dans ce match, c’est dans cette direction qu’on veut aller avec notre banc. »