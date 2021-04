Le MVP de la nuit | Paul George, l’agressivité récompensée

Il aurait sans doute pu obtenir un coup de sifflet de plus dans la dernière minute. Alors que son équipe était menée de cinq points (112-107), après un panier à trois points de CJ McCollum, l’ailier des Clippers a pris les choses en main dans les 60 secondes de jeu restantes, à Portland.

Un premier « drive » terminé en force au cercle, puis un second avec sa main gauche en transition, et une nouvelle fois sans provoquer la faute, malgré les contacts et ses gestes de dépit en direction des arbitres.

C’est finalement sur sa dernière pénétration, à cinq secondes de la fin, que « PG » va obtenir la faveur des arbitres, qui ont sifflé une faute de corps de CJ McCollum. Paul George avait alors deux lancers-francs pour permettre à son équipe de reprendre les devants : il n’a pas tremblé.

Sa grosse fin de rencontre est venue clore sa belle soirée à 33 points (13/22 aux tirs), 11 rebonds (son 6e double-double de la saison) et 3 passes décisives.

Après la rencontre, l’ancien joueur du Thunder notait que ce match s’était joué en défense, selon « l’équipe qui allait faire le plus de stops. Et une fois qu’on y est arrivé, on a pu s’offrir des paniers faciles. »

Ainsi qu’une 41e victoire cette saison, pour consolider la troisième place à l’Ouest.

Interrogé par Dwyane Wade sur sa fierté de porter de maillot, il a rappelé qu’il est un enfant de la Californie, « qui regardait tous les matches de Los Angeles, que ce soit les Lakers ou les Clippers. J’ai la chance de pouvoir représenter ma famille, mes amis, d’être actif dans ma communauté. Je vise une première bague pour moi, mais pas seulement, pour la franchise aussi. »