Paul George assomme les Blazers dans les dernières secondes

Damian Lillard et Jusuf Nurkic absents, on pouvait craindre le pire côté Blazers face à une équipe en forme comme les Clippers, qui restent sur huit succès sur leurs neuf dernières sorties.

Balayé par une réussite incandescente il y a deux semaines face à cette même équipe, Portland s’appuie sur sa ligne arrière composée de CJ McCollum et Norman Powell pour soutenir la comparaison avec le duo Marcus Morris – Paul George. Portés par du jeu en isolation, les Blazers comptent également sur un Enes Kanter efficace avec ses 8 points dès les premières minutes.

Alors que les Clippers s’échappent légèrement au tableau d’affichage avec un Nicolas Batum (11 points) en mode passeur, les hommes de Terry Stotts s’accrochent. À 3-points grâce à Anfernee Simons (13 points), en contre-attaque avec Nassir Little (7 points, 10 rebonds) ou à mi-distance avec CJ McCollum, Portland s’applique sur cette fin de quart-temps pour mener d’un petit point (31-30).

De l’implication défensive côté Blazers

À l’ouverture des bancs, tout n’est pas parfait dans les rangs de Portland mais on sent une certaine envie. Rondae Hollis Jefferson et Nassir Little distribuent les contres pour enrayer la machine Clippers alors que de l’autre côté, les joueurs de l’Oregon se battent sur les rebonds offensifs afin de compenser leur maladresse.

Un peu trop relâchés, les protégés de Tyronn Lue paraissent moins inspirés à l’image de cette tranche de Marcus Morris sur un shoot ouvert. Une méforme dont profite Portland dans un premier temps avec Powell qui alterne bien les pénétrations vers le cercle et les tirs à 3-points. Les Clippers sont à -10, et c’est le moment d’envoyer Rajon Rondo pour remettre de l’ordre dans la maison. Le double champion NBA délivre trois passes décisives sur trois actions consécutives et les Clippers reviennent à -4 à la pause (60-56).

Moins en réussite offensivement, aucune des deux formations ne prend le dessus. Portland compte avant tout sur le talent individuel de CJ McCollum, tandis que Derrick Jones Jr. et Robert Covington s’occupent du secteur défensif.

Influent une nouvelle fois, Rajon Rondo ferme bien le quart-temps. En jambes, l’ancien Celtic s’applique à trouver ses partenaires avant d’y aller lui aussi de ses paniers. Grâce à son apport, les Clippers basculent en tête (86-82) avant la dernière ligne droite.

Un Paul George clutch

Sans CJ McCollum en début de 4e quart-temps, Portland encaisse bien le choc. Comme au deuxième quart-temps, ce n’est pas limpide mais l’envie y est. Rondae Hollis-Jefferson et Nassir Little récupèrent de précieux rebonds offensifs que Powell et Carmelo Anthony se chargent de faire fructifier. Résultat : Portland repasse devant (99-96).

En totale perdition à 3-points sur le quatrième quart-temps, les Clippers éprouvent des difficultés face au cinq small ball adverse et c’est finalement Paul George qui va les sauver. Alors que CJ McCollum venait de donner deux possessions d’avance sur un 3-points (112-107) à une minute de la fin, Paul George joue les héros avec 6 points de suite dont deux lancers-francs à cinq secondes du buzzer.

CJ McCollum aura bien la balle de match mais malheureusement pour lui et son équipe, son tir mi-distance rebondit sur l’arceau avant de sortir. Les Clippers s’imposent 113-112, et ils enfoncent un peu plus des Blazers qui restent sur quatre défaites en cinq matches. La bonne nouvelle, c’est que Damian Lillard va bientôt revenir.