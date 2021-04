Les Hawks s’accrochent à leur 4e place à l’Est

Il y a toujours cinq joueurs à l’infirmerie, et pourtant, les Hawks réalisent une superbe deuxième partie de saison. Cette nuit, les coéquipiers de Trae Young dominent le Magic sans vraiment forcer. Un simple coup d’accélérateur en fin de première mi-temps a suffi à faire le break, et à passer une soirée des plus tranquilles.

À l’entre-deux, on découvre que Trae Young porte des lunettes de protection après avoir reçu un coup face aux Pacers. On ne sait pas si c’est gênant mais le Magic entre mieux dans le match, à l’image de ce dunk de Wendell Carter Jr qui débute son double-pas quasiment de la ligne de 3-points. Orlando joue simplement, et en première intention, Dwayne Bacon donne cinq points d’avance à son équipe (18-13).

L’étincelle Lou Williams

Atlanta n’est pas encore entré dans son match, et c’est finalement l’arrivée de Lou Williams qui perturbe le Magic. Steve Clifford a changé quatre joueurs d’un coup, et le manque de vécu est évident.

Il y a des retards sur les rotations, et l’attaque est moins fluide. Grâce à sa recrue, Atlanta prend les devants (27-24). L’ancien Clipper est en feu, et quasiment tout seul, il signe un 13-1 pour donner huit points d’avance (32-24). C’est le Lou Williams Show, et quand il sort, Atlanta a fait le break (44-35).

Les titulaires reviennent avec plus de simplicité dans le jeu. On cherche Clint Capela sur le moindre « mismatch », et Young et Bogdanovic se régalent sur des extra-pass. Atlanta signe un 10-0, et Orlando est au bord du K.O. (58-39). Sous les panneaux, le tandem Collins-Capela impressionne, et il ne laisse que quelques miettes à Carter Jr et ses coéquipiers. À la pause, Orlando compte 17 points de retard (65-48).

John Collins finit le travail

On croit que les Hawks sont à l’abri, mais comme en première mi-temps, ils sont endormis, et le Magic signe un 7-0 pour revenir à -10. Trae Young stoppe l’hémorragie et il se lance dans un « clinic » de floaters.

Le Magic craint le alley-oop de Capela, et Young peut enchaîner les floaters. Et même avec la faute (72-60). Grâce à Cole Anthony, Orlando ne baisse pas les bras, et même s’accroche. Quand il ne marque pas, le rookie trouve Devin Cannady à 3-points, et Atlanta n’a plus que six points d’avance (76-70).

C’est le bon moment pour renvoyer Lou Williams au front. Comme en première mi-temps, l’ancien Clipper fait la différence. Derrière les gros écrans de Clint Capela, il y a la place de dégainer à 3-points, et quand la défense monte et le prend à deux, il trouve John Collins pour le dunk, puis le alley-oop. En cinq minutes, Lou Williams a tué le match, et Atlanta a repris 19 points d’avance (98-79).

La fin de match est pliée, et John Collins continue son festival de dunks tandis que les Hawks s’imposent 112-96. C’est leur cinquième victoire en six matches.