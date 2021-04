Trois coloris pour le retour de la New Balance BB480

New Balance sait aussi faire dans le « retro ». Après avoir « pimpé » sa New Balance 550, l’équipementier a ressorti de ses cartons la BB480, initialement sorti en 1983 !

Trois coloris sont désormais disponibles pour l’occasion sur le site de l’équipementier américain. Rien d’extravagant en dehors du modèle classique, en blanc avec du noir présent sur le talon et la semelle ainsi que du rouge pour le logos et ses contours, la série étant complétée par un modèle « triple black » et l’autre « triple white ».

La New Balance BB480 est vendue 90 euros.

