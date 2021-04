Mike James désormais proche des Nets ?

Alors qu’il fait partie des stars du circuit européen, le meneur Mike James (1m85, 30 ans) a connu une grosse altercation avec son coach au CSKA Moscou, Dimitris Itoudis, et il cherche désormais à revenir en NBA.

D’abord annoncé en négociations avec les Knicks, il semble désormais plus proche… des Nets.

Hier, le journaliste espagnol Chema De Lucas assurait ainsi que le meilleur marqueur de la saison 2019/20 de l’Euroleague avait trouvé un accord avec Brooklyn. Finalement, ça ne semble pas être fait mais Marc Stein, du New York Times, confirme que ça discute, et que le contrat pourrait être annoncé ce mardi.

Cette saison, Mike James, rapidement passé par les Suns et les Pelicans en NBA, tournait à 19.3 points et 5.7 passes de moyenne en Euroleague. Très fort sur le un-contre-un, il apporterait encore davantage de « punch » en sortie de banc, mais ce n’est pas vraiment le profil auquel on pouvait s’attendre pour remplacer LaMarcus Aldridge.