Mike James dans le viseur des Knicks ?

Passé par les Suns il y a trois ans où il avait tourné à 10 points de moyenne, Mike James pourrait finalement revenir en NBA. Star sur le Vieux continent, ce meneur scoreur a quitté le CSKA Moscou après une altercation avec son coach Dimitris Itoudis, et il serait déjà arrivé aux Etats-Unis. Le problème, c’est que son contrat avec le club russe n’a pas été rompu, et ce n’est pas certain qu’il puisse signer en NBA…

Quoi qu’il en soit, le New York Post rapporte que les Knicks ont un oeil sur lui et ils pourraient lui proposer un contrat de 10 jours pour prendre la suite de John Henson, dont le contrat n’a pas été prolongé. Si New York parvient à le faire venir, ce serait pour combler l’absence d’Alec Burks placé à l’isolement en raison du protocole sanitaire. On ne sait pas si le shooteur est « cas contact » ou « positif » au Covid-19, mais les dirigeants pourraient donc chercher du renfort.

A 30 ans, James tournait à 19 points et 5 passes de moyenne cette saison en Euroleague, et son profil se rapproche plutôt d’un Derrick Rose. Comme l’explique le Post, sa venue peut aussi être un moyen de le tester en prévision de la saison prochaine puisque Elfrid Payton, Derrick Rose et Frank Ntilikina sont free agents cet été.