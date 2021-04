LeBron James reprend l’entraînement en douceur

Où en sont Anthony Davis et LeBron James ? Frank Vogel doit répondre aux mêmes questions depuis des semaines, et comme les deux joueurs ne parlent pas à la presse, il reste l’unique source du suivi de leur convalescence.

Avant la rencontre face au Jazz, le coach des Lakers a ainsi confirmé qu’Anthony Davis avait entamé la dernière ligne droite de son retour vers les terrains.

« Le plus important, c’est la condition physique désormais. Il est rétabli, mais il n’a pas joué depuis deux mois, ni vraiment eu d’activité physique sur le terrain depuis deux mois » rappelle Frank Vogel sur ESPN. « Cela va prendre un peu de temps pour qu’il retrouve son souffle, et évidemment, c’est le plus important. Comme il n’a pas encore ses jambes, on ne veut pas prendre le risque d’une rechute. On veut garder un oeil sur ça. »

Selon Frank Vogel, Anthony Davis n’a plus que « quelques jours » à attendre, et il pourrait donc être en tenue jeudi face aux Mavericks. Ses coéquipiers le souhaitent évidemment…

Concernant LeBron James, blessé il y a un mois, jour pour jour, on est encore loin d’un retour. « Il essaie juste d’en faire un peu plus chaque jour, mais c’est léger » précise Frank Vogel.