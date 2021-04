Aaron Gordon découvre le bonheur de jouer avec Nikola Jokic

N’allez surtout pas dire à Aaron Gordon que les Nuggets ne peuvent pas viser le titre sans Jamal Murray. Arrivé il y a un mois dans le Colorado, l’ancien ailier du Magic s’est intégré en un temps record, et il pense que l’effectif est assez riche pour faire aussi bien que la saison passée, voire mieux.

« Cette année, on a de grandes, grandes ambitions. On a des ambitions de titre » rappelle-t-il à The Athletic. « On pense encore qu’on a ce qu’il faut, surtout avec « Joker ». Quand on possède un joueur comme ça sur le terrain, on a une chance de gagner tous les soirs. Tout le monde doit élever son niveau de jeu, tout le monde doit donner le meilleur de lui-même. Et si on le fait, alors on aura une bonne chance d’aller aussi loin qu’on le souhaite. »

Adversaires en finale du championnat du monde U19

Pour Aaron Gordon, la présence de Nikola Jokic suffit donc à faire de Denver un candidat au titre, et il manque de mots pour qualifier la qualité de son nouveau coéquipier.

« C’est un génie ! C’est un génie du basket ! Sérieusement, on en arrive là. Il joue au basket comme si c’était des échecs, et il voit tout avec trois coups d’avance » estime Aaron Gordon, grand amateur de jeu d’échecs.

Le plus amusant, c’est que Aaron Gordon et Nikola Jokic s’étaient croisés il y a huit ans, lors de la finale du championnat du monde U19 entre les Etats-Unis et la Serbie ! À l’époque, NikolaJokic n’avait pas réussi la moindre passe décisive, et il a évidemment bien changé…

« C’était un joueur complètement différent » se souvient Aaron Gordon. « Je pense qu’en Europe, ils ont toujours des méthodes à l’ancienne, et si tu es grand, que tu fasses 2m08 ou 2m13, tu joueras pivot. Et si tu es petit, tu seras meneur de jeu. À l’époque, il n’était pas meneur de jeu, mais de nos jours, il joue vraiment comme un meneur de jeu. En fait, c’est un meneur de jeu dans le corps d’un pivot. C’est dingue ! »

L’ancien ailier du Magic découvre ainsi qu’il doit toujours avoir un œil sur le ballon car Nikola Jokic voit tout !

« Je commence à apprendre qu’on doit toujours garder un oeil sur lui parce qu’il vous trouvera. Même si vous avez l’impression de ne pas être démarqué, vous l’êtes ! Ce qui est fantastique, c’est que sa passe vous permet d’être démarqué. C’est juste incroyable de jouer avec quelqu’un qui fait en sorte de vous démarquer, de voir le jeu comme ça, et qui aime faire des passes. »