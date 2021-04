L’intégration éclair d’Aaron Gordon

Même s’il assure que c’était un match comme les autres, Aaron Gordon devait avoir quelques papillons dans le ventre au moment d’affronter le Magic, une semaine après son retentissant transfert. Et rien de mieux que d’inscrire les 12 premiers points des Nuggets pour oublier qu’il est désormais dans le camp d’en face.

Le problème, c’est que ses coéquipiers avaient oublié de mettre leur réveil, et après 24 minutes, le Magic menait de 18 points à Denver : 65-47 !

« Ce que j’ai dit à l’ensemble du groupe, c’est que le match ne dépendait que de nous » expliquera Mike Malone après le match. « Si on pense qu’il suffit d’être sur le terrain pour battre une équipe qui n’a pas forcément un grand nom, ce sera à nous de trouver un moyen de gagner. Ce n’était pas Aaron contre le Magic. C’est à nous, collectivement, dans notre approche, d’être professionnels, et ça signifie de jouer à notre niveau. »

« Des joueurs comme Gordon, il n’y en a pas beaucoup »

Le message est passé, et ses joueurs vont lâcher les chevaux dans le troisième quart-temps, provoquant des balles perdues, tout en se projetant vers l’avant pour enchaîner les paniers faciles. À l’entame du dernier quart-temps, le retard est comblé, et c’est sur un contre d’Aaron Gordon sur Wendell Carter Jr, dans le « money time », que les Nuggets vont garder les commandes jusqu’au bout pour éviter une mauvaise surprise à domicile.

« On est à 4v-0d depuis qu’il est arrivé, et on a pu voir combien Aaron est phénoménal » poursuit Mike Malone. « On voit qu’il est de plus en plus à l’aise au fur et à mesure qu’il apprend à jouer avec ses coéquipiers. Il nous apporte tellement des deux côtés du terrain, et c’est pour cette raison qu’on a dû abandonner Gary Harris et un jeune comme RJ Hampton. C’est parce que des joueurs comme Gordon, il n’y en a pas beaucoup. On est tellement heureux de l’avoir avec nous, de bien jouer avec lui, et il ne peut que s’améliorer. »

Auteur de 24 points à 10/13 aux tirs, Aaron Gordon apprécie de jouer pour la première dans une équipe de haut de tableau. « En face, il y avait des frères, mais c’est le business… Beaucoup d’équipes lâchent prise quand elles sont menées de 18 points, mais pas nous. C’est un message pour montrer où cette équipe veut aller. »

Pour Mike Malone, le point fort d’Aaron Gordon, au-delà de son volume de jeu, c’est sa capacité à se fondre dans le collectif aussi vite. « Il faut lui donner une tonne de crédit car il est arrivé dans le cadre d’un transfert important et il essaie de s’intégrer. Je pense qu’il s’est dit : ‘J’arrive dans une très bonne équipe, l’une des deux ou trois meilleures attaques, laissez-moi m’adapter à ces gars, jouer avec eux, pour que je sois à l’aise’. »

Résultat : quatre matches, quatre victoires, et Denver est même passé devant les Lakers au classement.