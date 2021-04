Draft 2021 : vaccinés, les scouts NBA sont autorisés à voyager à l’étranger

L’Euroligue et les différents championnats européens entament la dernière ligne droite, et les recruteurs NBA vont pouvoir suivre au plus près, voire rencontrer, les prospects étrangers. C’est ce qu’annonce ESPN, qui rappelle que la NBA avait interdit tout déplacement depuis le 9 octobre 2020.

Cependant, la NBA n’autorise que le personnel qui a reçu ses deux doses de vaccin contre le Covid-19.

Pour l’instant, seule une poignée d’équipes a communiqué sur les vaccinations de joueurs et de membres des staffs, mais cette annonce pourrait accélérer le mouvement.

Contrairement à l’an passé (Hayes, Avdija,…), aucun international ne semble en mesure de se mêler à la course au Top 10 de la Draft, mais le Turc Alperen Sengun et l’Australien Josh Giddey peuvent faire grimper leur cote.