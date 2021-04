Le cinq majeur de la semaine | L’adresse de Stephen Curry, l’activité de Russell Westbrook

Le cinq majeur s’est imposé de lui-même cette semaine. Il faut dire qu’avec un Stephen Curry à ce niveau (43.8 points de moyenne à 55% de réussite de loin, pour 36 tirs de loin réussis en quatre matchs), la présence du double MVP est une évidence, tout comme celle de Russell Westbrook, monstrueux d’activité pour des Wizards parfaits.

Sur les ailes, Jayson Tatum et Julius Randle cumulent également grosses performances individuelles et semaines idéales sur le plan collectif, et ils prennent donc leur place naturellement.

C’est peut-être sous le cercle qu’il y avait le plus de concurrence, avec les performances de Nikola Jokic, Clint Capela ou encore Deandre Ayton, mais la présence de Joel Embiid est finalement assez évidente également.

Comme lors des trois dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.