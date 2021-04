La Air Jordan 13 Red Flint arrive en mai

Et si c’était l’un des plus modèles de ce printemps ? Nike a décidé de mettre la Air Jordan 13 Flint au goût du jour avec du rouge pour remplacer le bleu initial. Conçue pour rendre hommage à l’aspect félin de Michael Jordan, cette Air Jordan 13 Red Flint conserve la bulle verte avec le Jumpman en hologramme, et c’est un beau patchwork des matières avec du mesh rouge sur les flancs, du nubuck gris sur le talon et l’intérieur de la malléole et du cuir blanc sur le dessus.

Mais la vraie surprise, c’est qu’elle s’illumine dans le noir ! Côté prix, comptez 190 euros, à partir du 1er mai selon KicksOnFire.

