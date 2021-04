Terry Rozier donne le tournis aux Blazers

S’il y a bien un entraîneur qui mérite le respect cette saison, et pourquoi pas le trophée de Coach Of The Year, c’est James Borrego. Privé pratiquement de tout son cinq majeur, il ne baisse pas les bras et continue de faire jouer son équipe. Option numéro 1 en attaque, Terry Rozier prend ses responsabilités dans ce début de rencontre.

Privés de Damien Lillard, les Blazers sont dépassés très rapidement dans ce match. La faute donc à un Terry Rozier des grands soirs. L’ancien 6e homme des Celtics, profite de sa vitesse pour attaquer tous les intervalles. Surtout, il peut scorer dans n’importe quelle position et à n’importe quelle distance !

Sa relation avec le revenant PJ Washington est aussi excellente, et Portland voit son adversaire prendre le large (24-13). Les rotations effectuées par Terry Stotts ne changent pas grand-chose.

Terry Rozier est en feu

Amorphes, maladroits et sans idée, les coéquipiers de CJ McCollum continuent de souffrir. Après PJ Washington, c’est au tour de Miles Bridges de s’amuser. Pareil, sa relation avec Rozier est parfaite et Charlotte continue à produire du beau jeu. Bridges a passé un cap ses dernières semaines, et il n’est pas qu’un dunkeur d’exception. Après douze minutes, Charlotte compte déjà 20 points d’avance (44-24).

Petit à petit, Norman Powell monte en régime. Très bon joueur de un-contre-un, il redonne confiance en son équipe. Logiquement, l’adresse des Hornets diminue. Plus agressifs sur le porteur de balle, les Blazers recollent petit à petit. Passeur dans un premier temps pour Nurkic, McCollum imite son coéquipier et plante lui aussi un tir de loin (60-45).

Charlotte ne s’affole pas malgré les belles actions du duo McCollum/Powell. D’ailleurs, à quelques secondes de la mi-temps, Bridges s’envole dans les airs pour claquer un très gros dunk et conclure cette très bonne premier mi-temps (65-51).

« Melo » ne lâche rien

Charlotte reprend sa marche en avant après la pause. Bridges étale toute sa panoplie dos au cercle et Rozier est toujours en feu de loin. Par deux fois, il profite des écrans de ses coéquipiers pour se démarquer sans ballon et envoyer deux tirs primés. Portland n’y arrive pas défensivement (78-58). La confiance est du côté des Hornets qui veulent retrouver un bilan équilibré. Après Rozier, c’est Washington qui prend feu à 3-points et Charlotte inflige un terrible 12-3 à des Blazers dépassés par les événements (90-61).

Quel quart-temps des hommes de James Borrego ! Les réactions de Carmelo Anthony et d’Enes Kanter semblent trop tardives. Charlotte fonce vers la victoire (93-72).

Mais « Melo » insiste, et tout seul ou presque, il relance Portland. Il donne tout et son poignet magique permet à son équipe de revenir sous la barre des 10 points (104-95). Mais il en faut plus pour affoler cette équipe des Hornets.

Terry Rozier termine le travail sur deux actions magnifiques puis d’une belle passe pour Washington. C’est le parfait résumé de la soirée, et Charlotte s’impose 109-101 pour mettre fin une série de quatre défaites de rang.