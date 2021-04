Pour Fred VanVleet, le business a pris le dessus sur la passion du sport

Même s’il réalise sa meilleure saison offensivement, avec 19.5 points de moyenne, Fred VanVleet ne prend pas le plaisir attendu. Déjà parce que les Raptors sont à la peine et ne jouent plus à Toronto depuis la reprise. Ensuite parce que la situation est assez spéciale.

Les salles sont quasiment vides, les matches s’enchaînent très rapidement et le protocole Covid-19 a souvent isolé les joueurs. VanVleet lui-même a connu un exercice 2020/2021 compliqué, en étant contaminé en février, puis blessé à la hanche et enfin suspendu pour son attitude dans la bagarre avec les Lakers.

Bref, ce n’est pas la joie chez l’arrière de Toronto, qui a vu les impératifs économiques prendre toute la place selon lui.

« Je ne vais pas dire que ma passion est partie, car ce serait sans doute un peu fort », commence-t-il pour The Athletic. « Mais il y a des hauts et des bas comme jamais dans ma vie. C’est sûrement la saison de basket la moins pure. Cette saison, c’est le business qui domine et c’est difficile de le cacher. La NBA est un parfait équilibre entre la joie, l’amour d’un des sports les plus populaires et une entreprise qui pèse des milliards de dollars. Mais cette saison, l’aspect économique a pris le pas sur l’amour et la joie. »

« J’espère qu’on pourra revenir à un meilleur équilibre dans un futur proche »

Pour autant, le champion 2019 ne juge pas la ligue et rappelle que les acteurs ont approuvé cette organisation si exigeante. Il donne seulement son avis de joueur.

« J’en a conscience, vraiment. Mais je ne travaille pas dans les bureaux de la NBA, je ne m’occupe pas des quotas ou des nombres de matches pour le contrat télé. Je vois ça en tant que joueur et j’aime ce sport. Je ne jette pas la pierre à la ligue pour ce qu’elle fait. J’en profite directement, et on a voté pour cette saison. Mais encore une fois, le business a pris le pas cette saison et c’est comme ça pour l’instant. J’espère qu’on pourra revenir à un meilleur équilibre dans un futur proche. »

Nick Nurse fait un constat similaire, en voyant les matches s’accumuler à un rythme fou, ce qui empêche de travailler dans de bonnes conditions.

« C’est clairement bien différent cette année », constate le coach. « Je ne me plains pas, je donne simplement mon opinion. J’ai mes frustrations, mais je reste au-dessus de ça. Il suffit de regarder cette semaine : on a joué samedi et dimanche, donc je ne peux pas faire entraînement lundi. Ensuite, encore deux matches mardi et mercredi, donc pas d’entraînement le jeudi. On rejoue le vendredi. Franchement… »