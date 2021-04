Ça chauffe entre les Lakers et les Raptors

Les Lakers ont pris le match par le bon bout cette nuit face aux Raptors, et dès le premier quart-temps, les esprits se sont échauffés, au point même que les arbitres ont dû renvoyer aux vestiaires OG Anunoby et Montrezl Harrell. Au départ, une grosse faute de Dennis Schroder sur OG Anunoby.

Comme c’est souvent le cas pour ce type de faute, le défenseur s’accroche à l’attaquant, mais OG Anunoby a pris ça comme une double agression, et il a finalement décidé de balancer l’Allemand au sol.

Montrezl Harrell arrive immédiatement pour jouer les justiciers, et voilà comment on en arrive à deux expulsions.

« C’était du catch »

« J’ai trouvé que sa réaction n’était pas nécessaire » a réagi Dennis Schroder en conférence de presse. « Il n’y a pas de paniers faciles pour moi, et après ma faute, je l’ai rattrapé pour éviter qu’il ne se blesse. Et là, il m’a balancé sur le dos… J’ai revu la vidéo, et ce qu’il fait n’était pas nécessaire. C’était du catch, et pas du basket. »

À la mi-temps, Dennis Schroder en a profité pour remercier Montrezl Harrell de l’avoir défendu et d’être intervenu.

« On est comme des frères et je lui ai dit que j’avais apprécié sa réaction. » De son côté, Montrezl Harrell n’a pas compris son expulsion, et quand un journaliste lui demande s’il y avait un différend avec OG Anunoby, voici sa réponse : « J’ai un problème avec n’importe quel joueur qui ne porte pas le maillot des Lakers. »