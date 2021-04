Une soirée à oublier pour Phoenix face aux Spurs

À domicile, les Suns démarrent bien, sur un 10-4, bien lancés par Devin Booker et Deandre Ayton. Plutôt maladroit, à l’image de son arrière star qui en est à 3/8, Phoenix va cependant se faire rattraper et va finalement courir après le score tout au long du premier quart.

Les Spurs comptent eux sur 14 points de leur banc, dont 5 pour Gorgui Dieng et 5 pour Devin Vassell. Malgré un beau alley-oop conclu par Ayton, les Suns restent derrière en premier quart, relégués à -9 (28-19).

L’écart enfle rapidement en deuxième quart. Lonnie Walker IV et Dejounte Murray font tourner en bourrique la défense des Suns. Et ces derniers sont toujours aussi maladroits, ou tout simplement absents offensivement. L’écart atteint la vingtaine quand Chris Paul et Cam Payne essaient enfin de limiter la casse.

Keldon Johnson s’impose en pénétration tandis que Drew Eubanks, titularisé, conclut au alley-oop avec autorité. Booker récupère certes un ballon perdu pour aller dunker mais Phoenix conclut là une des pires mi-temps de sa saison, à 1/10 à 3-points et 45 points inscrits. Les Spurs sont logiquement, et confortablement, en tête (64-45).

Devin Vassell froid comme une lame

Drew Eubanks et les Spurs enchaînent en troisième quart. Ils gardent largement la main sur le match malgré les tentatives de retour de Chris Paul. Leur jeu collectif est léché et Eubanks fait le show au dunk. À ses côtés, Keldon Johnson est aussi très productif, avec 8 points en 3e quart-temps.

Preuve que tout roule pour les Spurs, leur rookie Vassell se joue sans souci de Devin Booker à mi-distance. Sans rythme et sans adresse, les Suns se traînent et l’écart reste très large avant le dernier quart (87-68).

Jevon Carter et Torrey Craig trouvent de l’adresse à 3-points et les Suns parviennent à revenir à 16 longueurs en début de quatrième. Mais les Spurs repartent de plus belle, avec Devin Vassell toujours aussi précis sur ses tirs de loin. Le rookie établit son record en carrière à 18 points, à 7/9 aux tirs dont 4/6 à 3-points.

À l’instar de Chris Paul, pas dans le match avec ses 6 points et 6 passes mais 3/10 aux tirs, les Suns ne reviendront pas. Jevon Carter (17 points) finit meilleur scoreur de Phoenix qui voit sa série de 10 victoires consécutives à domicile stoppée nette par San Antonio (111-85).