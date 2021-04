Programme du soir | Rudy Gobert et le Jazz face aux Pacers dès 21h00

À 01h00, les Sixers accueillent les Clippers, qui devraient retrouver Paul George, mais peut-être pas Kawhi Leonard.

À 01h30, Brooklyn accueille Charlotte (beIN Sports Max 4) tandis que Denver est à Houston (02h00) et que Portland va tenter de se relancer à San Antonio (02h30).

La soirée se finira à Dallas, où Luka Doncic et ses camarades se frotteront aux Knicks à partir de 03h30.

