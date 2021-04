WNBA : Iliana Rupert et Marine Fauthoux choisies à la Draft 2021

Jeudi soir avait lieu la Draft 2021 de la WNBA, et pour la première fois de son histoire, la France a placé deux joueuses. Fille du regretté Thierry Rupert, et meilleure espoir de l’Euroligue en 2020, l’intérieure Iliana Rupert est retenue par les Las Vegas Aces à la 12e position, tandis que la meneuse Marine Fauthoux, fille de Freddy, est choisie à la 29e place par le New York Liberty, la franchise de Marine Johannès.

« C’était évident qu’on ne pouvait pas laisser passer un talent comme Iliana » a réagi Bill Laimbeer, aujourd’hui coach des Aces. « C’est déjà une joueuse de qualité, et à seulement 19 ans, elle ne peut que s’améliorer. On a besoin de jeunes talents pour continuer d’avancer avec cette franchise, et elle correspond parfaitement à ça. »

Sélectionnées pour l’Euro 2021 de juin prochain, les deux internationales n’abordent pas cet avenir outre-Atlantique de la même façon. Ainsi, Iliana Rupert, qui rejoint les finalistes 2020, envisage de partir en WNBA après les Jeux olympiques de Tokyo, alors même que la saison débute mi-mai, à la fin de la saison régulière en NBA.

Comme la plupart des joueuses, elle pourra aussi continuer sa carrière en Europe, en l’occurrence avec Bourges. À l’inverse, Marine Fauthoux, qui n’avait pas prévu d’être sélectionnée, ne devrait pas jouer à New York cette saison.

De cette Draft, on retiendra aussi que les Dallas Wings ont choisi Charli Collier puis Awak Kuier aux deux premières places. La Finlandaise, originaire du sud-Soudan, est l’une des six Européennes sélectionnées cette année.