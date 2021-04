Chicago perd Zach LaVine pour plusieurs matches

Déjà pas au mieux avec quatre revers de suite, dont le dernier en date face au Magic, les Bulls ont appris qu’ils allaient devoir jouer « plusieurs matches » sans Zach LaVine à cause du protocole sanitaire. Ce qui signifie que la star de Chicago est placée à l’isolement, soit parce qu’il est « cas contact », soit parce qu’il a été contrôlé positif au Covid-19.

Un coup dur pour la franchise qui a chuté à la 10e place avec un bilan largement négatif : 22 victoires pour 32 défaites. En quête de leurs premiers playoffs depuis 2017, les Bulls sont encore en lice pour le « play-in », mais les Wizards et les Raptors ne sont plus très loin, et l’absence de LaVine pourrait être décisive.