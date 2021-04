Comme réussir à défendre sur le phénomène Doncic ? La réponse de trois anciens spécialistes

Mercredi soir, Luka Doncic a de nouveau réalisé des miracles avec son buzzer beater face aux Grizzlies. Outre ses 29 points, 5 rebonds et 9 passes décisives, le meneur slovène a porté une fois de plus les siens sur le chemin de la victoire avec un panier venu d’ailleurs.

Capable de tout offensivement, Luka Doncic est souvent un problème insoluble pour les défenseurs de la NBA. Au pire, il vous domine dans les grandes largeurs, au mieux vous parvenez à le ralentir sans le freiner complètement.

Le couper de sa main gauche

C’est pourquoi ESPN a demandé l’avis d’anciens « stoppers » de renom sur la défense à mettre en place face à un joueur comme Luka Doncic. Pour Tony Allen, ancien pitbull de Memphis lors de la période « Grit & Grind », l’objectif serait de l’empêcher d’aller sur sa main gauche afin qu’il ne puisse pas enclencher son step-back. « Je ne te laisse pas ce tir. Si tu dois me battre, c’est en allant sur la main droite. Je sais que c’est ta main forte mais tu peux marquer 9 points en trois tirs en allant sur la main gauche donc je pense que c’est plus mortel. »

Grâce à sa taille et à sa technique, le meneur des Mavs a réussi 71 de ses 191 step-back (37.2%) cette saison. Pas question donc de lui laisser cette arme à disposition. « Pour marquer face à moi, il faut s’employer. Mais s’il y a une chose dont je suis certain, c’est de lui retirer ce dribble main gauche pour l’empêcher de faire ce step-back. Jamais je ne te laisse prendre ton rythme pour que tu sois à l’aise, je suis sur toi. Pars à droite, fais ce que tu veux. Tu veux driver pour finir au cercle ? Ok je vais te gêner. Tu veux reculer ? Ok très bien, mais tu vas devoir tout faire sur ce côté droit. Et si tu essayes de reculer, je suis là. »

Une pression tout-terrain

Pour Bruce Bowen, le mieux reste de le défier en « press tout-terrain ». Pour l’ancien défenseur des Spurs, il faut le forcer à travailler dès la remontée de balle pour qu’il soit moins lucide pour finir les actions de l’autre côté. « Même si ce n’est pas un joueur qui joue sur la vitesse, je vais le prendre tout-terrain le plus possible et le faire travailler encore et encore afin qu’il ne soit plus aussi lucide lorsqu’il arrive sur du demi-terrain. […] Au moment de la finition, peut-être qu’il ne sera plus aussi frais physiquement comme au début de l’action. »

Est-ce que c’est la solution pour l’arrêter ? « Ce n’est pas une situation confortable » répond Bruce Bowen. « Il peut faire avec, mais est-ce qu’il en a envie ? Je ne pense pas. »

Plus costaud, Ron Artest souhaiterait le défier sur du un-contre-un pur en le forçant à pénétrer. Un choix risqué quand on connait l’efficacité de Luka Doncic sur les pénétrations (58.2%) puisqu’il est deuxième dans ce domaine derrière Giannis Antetokounmpo parmi les joueurs qui pénètrent le plus en NBA (au moins 500 « drives »).

« Je crois que ce serait une des choses intéressantes car il est capable de pousser un peu son défenseur quand il pénètre mais ça aurait été plus difficile avec moi. Je pesais 115-117 kilos quand je jouais dont ça aurait été compliqué pour lui. Mais il est très malin. »

Pas de solution miracle

Cette tactique viserait à le fatiguer pendant les trois premiers quart-temps afin qu’il manque de jus sur la dernière période. « Pendant trois quart-temps, l’idée aurait été de l’empêcher de prendre un shoot extérieur à moins qu’il ne sorte d’un écran. C’était ma réflexion quand je jouais : ça ne me dérange pas qu’un joueur ait déjà 15 ou 20 points dans le premier quart. Si c’est le cas, c’est que tu as sans doute déjà fini ton match. »

Toujours sûr de son fait, le meilleur défenseur 2004 avoue cependant que « Doncic est un joueur unique » et qu’il aurait bien eu du mal à freiner le maestro de Dallas.

« Je ne vais pas vous mentir, défendre sur lui aurait été compliqué. Ce qui m’impressionne le plus c’est qu’à 22 ans, il joue comme un vétéran. La manière avec laquelle il voit et sent les choses, c’est quelqu’un avec qui j’aurais eu des problèmes parce qu’il aurait réfléchi à ma défense. Ce n’est pas un joueur unidimensionnel. »

On l’aura compris, Luka Doncic reste un joueur très difficile à défendre et peu de joueurs sont capables de le stopper individuellement. Parmi les défenseurs s’en sont bien sortis face à lui, on peut penser à Ben Simmons qui l’avait considérablement gêné par sa taille, son envergure et sa mobilité.