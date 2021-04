Draft 2021 : le shooteur Matthew Hurt quitte Duke pour rejoindre la NBA

Même si la saison de Duke fut compliquée, arrêtée prématurément suite à une contamination au Covid-19 au sein de l’équipe en plein cœur du tournoi de l’ACC, Matthew Hurt a pu afficher ses progrès en deux ans et ESPN annonce qu’il a décidé d’engager un agent afin de se présenter à la Draft 2021.

Cette année, l’ailier (2m06, 20 ans) tournait ainsi à 18.3 points de moyenne à 44.4% de réussite à 3-points. Parmi les joueurs susceptibles d’être draftés, seul Davion Mitchell (Baylor) fait mieux avec 44.7% d’adresse de loin.

Mais Matthew Hurt n’est pas qu’un spécialiste du 3-points, puisqu’il réussissait également 48% de ses tirs en sortie de dribble, ainsi que 71% de ses tentatives poste bas, et 69% de ses actions en transition. Il est donc capable de marquer à la fois de loin et de prêt, et peut être comparé à un joueur comme Tobias Harris.

Sauf que malgré ces atouts offensifs, il n’est pourtant annoncé qu’en fin de premier tour, ou carrément au deuxième tour, la faute à un manque d’envergure et de mobilité, conjugué à un déficit de puissance, qui fait douter beaucoup d’équipes sur sa capacité à défendre sur les ailiers en NBA, mais également sur les ailiers forts. C’était en effet déjà un problème pour Mike Krzyzewski chez les Blue Devils, notamment lors de sa première campagne en NCAA.